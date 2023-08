10 questões sobre o preenchimento de olheiras com ácido hialurônico

Especialista esclarece dúvidas sobre a técnica utilizada para corrigir manchas escuras e bolsas sob os olhos

O procedimento envolve a injeção cuidadosa de ácido hialurônico na área das olheiras Imagem: hedgehog94 | Shutterstock

O preenchimento de olheiras utilizando ácido hialurônico tem ganhado destaque como uma abordagem eficaz para atenuar e corrigir indesejadas manchas escuras e bolsas sob os olhos. Com o avanço da medicina estética, essa técnica se tornou uma alternativa popular para aqueles que buscam uma aparência mais jovem de forma não invasiva.

No entanto, ainda há muitas dúvidas sobre como o procedimento funciona. Por isso, a médica especialista em estética e oculoplástica Luiza Paulo Filho explica os principais questionamentos sobre a técnica.

1. Qual é a causa mais comum das olheiras?

Uma causa comum das olheiras é a dilatação dos vasos sanguíneos, além do acúmulo de pigmento, a melanina. O ácido hialurônico é eficaz para hidratar essa região da pálpebra, mas não corrige a cor da olheira.

2. Quais são os benefícios do uso de ácido hialurônico?

O ácido hialurônico é seguro, biocompatível e oferece resultados imediatos e naturais. Ele pode ser ajustado conforme necessário e é reversível, tornando-o uma escolha popular para tratar olheiras fundas ou mascarando a presença de bolsas de gordura.

3. Como é feito o procedimento?

O procedimento envolve a injeção cuidadosa de ácido hialurônico na área das olheiras. É relativamente rápido, normalmente dura de 15 a 30 minutos. Quando realizado por um profissional experiente, é considerado seguro.

4. Quando os resultados aparecem?

Os resultados são frequentemente visíveis imediatamente após o tratamento, embora possam melhorar ainda mais nos dias subsequentes à medida que qualquer inchaço diminui.

5. Quais são os cuidados pós-tratamento?

Recomenda-se evitar maquiagem nas primeiras horas após o tratamento e evitar exposição excessiva ao sol. Aplicar compressas frias pode ajudar a reduzir o inchaço temporário.

O preenchimento de olheiras com ácido hialurônico não é recomendado para pessoas com problemas de coagulação (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock)

6. Existem contraindicações?

Pacientes com infecções ativas na área de tratamento, com problemas de coagulação ou doenças crônicas descontroladas, como o diabetes, podem não ser bons candidatos.

7. Como é feita a escolha do tipo de ácido hialurônico?

A escolha do tipo de ácido hialurônico e a quantidade a ser aplicada dependem das características individuais do paciente e do grau de correção necessário.

8. Quais são os riscos ou efeitos colaterais?

Os riscos incluem inchaço temporário, hematomas leves e, raramente, reações alérgicas. Esses efeitos geralmente são passageiros e diminuem com o tempo.

9. Quais avanços recentes melhoraram a eficácia e segurança da técnica?

Avanços em formulações de ácido hialurônico e técnicas de aplicação refinadas têm permitido resultados mais precisos e naturais.

10. Como os pacientes podem se preparar para o procedimento?

Os pacientes devem informar sobre sua saúde geral e histórico médico. Ao escolherem um profissional, eles devem perguntar sobre a experiência, as certificações e os resultados anteriores relacionados a tratamentos de correção de olheiras com ácido hialurônico.

Por Viviane Alexandre