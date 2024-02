10 raças de cachorros ideais para apartamento

A natureza calma, a adaptabilidade e a disposição são fatores determinantes ao escolher o cão para ambientes internos

Cães de pequeno a médio porte se adaptam melhor a espaços menores Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock

É completamente possível desfrutar da companhia de um cachorro em um ambiente de apartamento, desde que sejam feitas escolhas conscientes em relação à raça. Isso porque alguns cães são particularmente adequados para esse tipo de espaço devido a suas características físicas e temperamentos adaptáveis.

Cães de pequeno a médio porte, por exemplo, geralmente se encaixam bem em ambientes mais compactos, exigindo menos espaço físico para se movimentar. Além disso, raças que possuem níveis de energia moderados e são menos propensas a latir excessivamente podem minimizar possíveis desconfortos para os vizinhos.

Por isso, abaixo, confira algumas raças de cachorro ideais para quem mora em apartamento!

1. Buldogue francês

O buldogue francês tem o tamanho perfeito para espaços pequenos Imagem: Patryk Kosmider | Shutterstock

Os buldogues franceses têm tamanho pequeno a médio, tornando-os adequados para espaços menores. Eles são conhecidos por sua personalidade tranquila e afetuosa, adorando passar o tempo ao lado de seus tutores no sofá.

2. Shih tzu

O Shih tzu são amigáveis e adaptáveis Imagem: Michael Mong | Shutterstock

Com sua pelagem exuberante, o shih tzu é uma excelente opção para apartamentos. Eles são pequenos, amigáveis e adaptáveis, e tendem a se dar bem tanto com adultos quanto com crianças.

3. Pug

O pug é um cachorro que fica feliz dentro de casa Imagem: 220 Selfmade studio | Shutterstock

Os pugs são cães pequenos e robustos, com uma personalidade divertida e amorosa. Eles não precisam de muito exercício e ficam felizes em ambientes internos, tornando-os perfeitos para a vida em apartamento.

4. Dachshund (salsicha)

Dachshunds é um bom cão de guarda para ambientes menores Imagem: 4sally scott | Shutterstock

Os dachshunds são cães de porte pequeno a médio, com uma disposição corajosa e curiosa. Sua natureza alerta os torna bons cães de guarda para espaços menores, e seu tamanho compacto é ideal para quem mora em apartamento.

5. Bichon frisé

O bichon frisé se adapta bem a ambientes pequenos Imagem: Matthew Nichols1 | Shutterstock

Este cãozinho branco e fofo é energético, mas também se adapta bem a espaços menores. Eles têm uma personalidade alegre e amigável, adorando a companhia de seus tutores em ambientes internos.

6. Maltês

O maltês é um excelente companheiro para apartamento Imagem: Tanya Dol | Shutterstock

Os malteses são cães pequenos e dóceis, com uma pelagem longa e sedosa. Eles são conhecidos por serem excelentes companheiros para apartamentos devido ao seu tamanho e natureza amorosa.

7. Cavalier king charles spaniel

O Cavalier king charles spaniel se dá bem com ambientes internos e externos Imagem: Eric Isselee | Shutterstock

Este cão de porte pequeno é gentil, carinhoso e fácil de treinar. Eles são adaptáveis e se dão bem tanto em ambientes internos quanto externos, tornando-os uma escolha popular para a vida em apartamento.

8. Yorkshire terrier

A pelagem do yorkshire terrier pode ser facilmente mantida em ambientes pequenos Imagem: SasaStock | Shutterstock

Os yorkshires são pequenos, mas cheios de personalidade. Eles são corajosos e afetuosos, e sua pelagem longa pode ser facilmente mantida em ambientes internos. Eles são ótimos para apartamentos devido ao seu tamanho e disposição tranquila.

9. Boston terrier

Boston terrier adora passar o tempo com a família Imagem: Rolf_52 | Shutterstock

Os boston terriers são cães compactos e amigáveis, com uma personalidade alegre e brincalhona. Eles se adaptam facilmente à vida em apartamento e adoram passar tempo com suas famílias dentro de casa.

10. Cocker spaniel inglês

O cocker spaniel inglês é dócil, inteligente e se adapta fácil Imagem: otsphoto | Shutterstock

Apesar de serem um pouco maiores do que algumas das outras raças listadas, os cocker spaniels ingleses são cães dóceis e obedientes, que se adaptam bem à vida em espaços menores. Eles são conhecidos por sua natureza gentil e leal, tornando-os companheiros ideais para apartamentos.