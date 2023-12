10 raças de gato para famílias com crianças

Veja o que fazem delas escolhas populares para quem deseja um bichano que possa ser um companheiro para os filhos

Algumas raças de gatos se destacam por suas características que as tornam mais adequadas para conviver com famílias que têm crianças. Elas geralmente possuem personalidades dóceis, são afetuosas, pacientes e têm uma natureza tranquila, o que facilita a interação com os pequenos.

Além disso, muitas delas apresentam uma capacidade natural de lidar com a agitação típica de uma casa com crianças, mostrando-se tolerantes e adaptáveis a diferentes situações. Por isso, a seguir, conheça algumas raças de gatos que se dão bem com os pequenos!

1. Maine coon

Gatos maine coon são ótimos para crianças por sua personalidade dócil Imagem: Nils Jacobi | Shutterstock

Este é um gato de grande porte, com pelagem longa e espessa. É amigável, afetuoso e conhecido por sua personalidade gentil. Os maine coons tendem a se dar muito bem com crianças por sua natureza paciente e brincalhona.

2. Ragdoll

Gatos ragdoll são tranquilos e afetuosos Imagem: otsphoto | Shutterstock

Possui uma pelagem longa e sedosa, olhos azuis expressivos e um porte físico robusto. É um gato tranquilo, afetuoso e dócil, com uma disposição calma que o torna ideal para famílias com crianças.

3. Siamês

Os gatos da raça siamês gostam de interagir e brincar com as crianças Imagem: bymandesigns | Shutterstock

Com uma pelagem curta e olhos azuis intensos, são extrovertidos, inteligentes e comunicativos. Eles gostam de interagir e brincar com crianças, devido à sua sociabilidade.

4. British shorthair

Gatos british shorthair costumam ser calmos e equilibrados Imagem: FotoMirta | Shutterstock

Estes gatos têm uma pelagem densa e curta, com olhos grandes e expressivos. São calmos, equilibrados e se adaptam bem à vida familiar. Sua natureza tranquila os torna bons companheiros para crianças.

5. Birmanês

Gatos da raça birmanês gostam de participar das atividades da casa Imagem: Borkin Vadim | Shutterstock

Com uma pelagem sedosa e olhos azuis intensos, esses gatos são carinhosos, afetuosos e gentis. Muito ligados aos membros da família, incluindo crianças, gostam de participar das atividades da casa.

6. Gato siberiano

Gatos siberianos são afetuosos e pacientes Imagem: Mary Bottacin | Shutterstock

Esta raça possui uma pelagem densa e semilonga. São gatos inteligentes, afetuosos e pacientes, o que os torna uma ótima escolha para famílias com crianças, pois toleram bem a agitação.

7. Gato-de-bengala

Os gatos-de-bengala adoram se divertir Imagem: Alexander_Evgenyevich | Shutterstock

Com uma aparência exótica e pelagem com padrões únicos, os gatos-de-bengala são ativos, brincalhões e adoram se divertir. Gostam de interagir com crianças e são curiosos e inteligentes.

8. Exótico

Gatos exóticos são tranquilos e afetuosos Imagem: Vladislav Noseek | Shutterstock

Possui uma pelagem densa, com uma aparência semelhante ao persa, mas com pelos mais curtos. É tranquilo, afetuoso e gosta de receber carinho, adaptando-se bem ao convívio com crianças.

9. Norueguês da floresta

Gatos da raça norueguês da floresta têm personalidade doce e são amigáveis Imagem: AnnaPh | Shutterstock

Este gato tem uma pelagem longa e densa, geralmente com cores variadas. São afetuosos, amigáveis e têm uma personalidade doce, mostrando-se pacientes e tolerantes com crianças.

10. Vira-lata (SRD – Sem Raça Definida)

Gatos vira-latas são adaptáveis e afetuosos Imagem: ibnu alias | Shutterstock

Os gatos sem raça definida são ótimos companheiros para famílias com crianças. Sua personalidade varia, mas muitos são amigáveis, adaptáveis e afetuosos.