10 sagas literárias para maratonar em março

Livros ajudam a distrair a mente nos momentos de lazer Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock

Março bateu na porta, e que tal propor a si algo diferente para aproveitar as horas vagas durante o mês? A dica é deixar celular, TV ou computador um pouco de lado e se entregar a leituras intensas que vão te prender do início ao fim.

Se não sabe por onde começar, aqui vai uma lista de indicações que reúne sagas literárias para todos os gostos. Você pode escolher entre romances de época, suspenses, série de true crime, tramas de mistério e super-heróis bem brasileiros. Confira!

1. O Cidadão Incomum e O Cidadão Incomum 2: Surreal

“O Cidadão Incomum” e “O Cidadão Incomum 2: Surreal” são ideais para quem gosta de super-heróis Imagem: Reprodução digital | Conrad

Para os apaixonados por super-heróis, a série O Cidadão Incomum narra a jornada de Caliel, um jovem brasileiro que desenvolve superpoderes. Ambientada em São Paulo, a história aborda questões sociais enquanto o protagonista tenta lidar com as novas habilidades. Com o apoio do amigo Eder, ele enfrenta desafios como ajudar pessoas em situação de rua, confrontar poderosos e desmascarar uma grande empresa responsável pela exploração da Amazônia. A série vai ganhar adaptação para o cinema e uma edição em HQ.

2. Coleção Mulheres Assassinas

“Coleção Mulheres Assassinas” aborda a história de criminosas brasileiras Imagem: Reprodução digital | Matrix Editora

Mais que assassinas, elas se tornaram lendas no mundo do crime e fora dele por conta da perversidade e da repercussão que seus delitos ganharam. Suzane von Richthofen matou os pais a pauladas. Elize Matsunaga esquartejou o marido, e Flordelis montou um plano diabólico para também dar cabo do companheiro. Os livros sobre as criminosas mais famosas do Brasil ganharam um box exclusivo, com edições revistas e ampliadas.

3. Como assim? e Nem pense nisso!

“Como assim?” e “Nem pense nisso!” falam sobre o desenvolvimento da inteligência emocional Imagem Reprodução digital | Juliana Russo, Jesus Marçal e Vagner Alencar

Nesta série de livros em quadrinhos, a psicóloga Juliana Russano auxilia os jovens a desenvolverem inteligência emocional de forma lúdica. Cada HQ retrata problemas e soluções para situações comuns, como o medo de falhar na escola ou o receio da exclusão social. Assim, ela discorre sobre temas como ansiedade, depressão, pensamentos disfuncionais e autoestima de forma leve. Os livros incluem parte teórica e atividades práticas, para ajudar os adolescentes a compreenderem sentimentos e cultivarem o autoconhecimento.

4. Segredos do Passado (Parte 1 e 2)

“Segredos do Passado” conta a história de uma jovem que vai ao Rio de Janeiro para escapar da violência psicológica Imagem: Reprodução digital | LN Editorial

Dividido em dois volumes, Segredos do Passado acompanha a jornada de Myla, uma jovem que foge para o Rio de Janeiro após anos de violência psicológica. No entanto, seu passado tumultuado volta a assombrá-la quando o ex-marido a rastreia. Ela recorre à vida íntima como válvula de escape e conta com o apoio de Vincenzo, um advogado criminal. Com cenas picantes, o romance passeia por temas importantes como saúde mental, abuso familiar e cultura patriarcal.

5. Belladonna e Purpurea

“Belladonna” e “Purpurea” são livros de suspense repletos de luxo, traições e suspense Imagem: Reprodução digital | Plataforma21

Para quem curte uma vibe gótica, a dica é a trilogia Belladona, publicada no Brasil pela Plataforma21. Com muito luxo, traições, envenenamentos e boas doses de suspense, o leitor conhece Signa Farrow, uma jovem de 19 anos que se apaixona pela personificação da Morte e, depois, é cortejada pelo Destino. Em um jogo letal de sedução e vingança, a protagonista descobre, além da imortalidade, um poder sombrio dentro de si que a torna um perigo para quem está ao seu redor.

6. A Noite Maldita e À Deriva

“A Noite Maldita” e “À Deriva” são ambientados no universo dos vampiros Imagem: Reprodução digital | Lucens Editorial

Os vampiros estão à solta em A Noite Maldita e À Deriva, prequel 1 e 2 da saga O Vampiro-Rei. Quando um mal terrível foi lançado sobre a humanidade, metade das pessoas entraram em um sono tão profundo que mais pareciam estar mortas. Dos que acordaram, parte havia se tornado vampiro, enquanto o restante precisava lutar pela própria sobrevivência. Para isso, construíram uma fortaleza ao redor do hospital São Vitor. Mas será que isso é suficiente para impedir o avanço dos noturnos?

7. Deusas de Londres (trilogia)

“Deusas de Londres” é um livro de época com três protagonistas destemidas Imagem: Reprodução digital | The GiftBox

Se você pensa que a escritora Paula Toyneti Benalia vai te entregar romances de época “fofinhos”, se enganou! Nesta trilogia, a autora apresenta três protagonistas fortes e destemidas, dispostas a qualquer coisa pelo mesmo objetivo: a vingança. Revanche do marido, da sociedade e da família é tudo o que Helena, Nataly e Marshala desejam. No entanto, ao mesmo tempo em que desfrutam o doce gosto da vingança, descobrem paixões avassaladoras.

8. O Veneno na Montanha

“O Veneno na Montanha” narra a história de uma protagonista que comete um crime para entrar em uma prisão em busca de algo Imagem: Reprodução digital | Qualis

Embora a continuação dessa duologia ainda não tenha chegado às livrarias, quem acompanha a escritora Bianca Jung sabe que, em breve, a história de Kalina Kaster ganhará uma continuação. Então, aproveite para “adiantar” a leitura. Nesta obra, a jovem protagonista comete um crime para entrar na prisão de Insula, onde precisa recuperar algo. Acessar a toca das aranhas foi fácil, mas Kalina terá forças depois de tudo para não se deixar enroscar nas teias pegajosas?

9. Amarras do Destino

“Amarras do Destino” conta a história da amizade improvável entre uma menina curiosa e um indígena Imagem: Reprodução digital | Mary Cristiane

Primeiro volume de uma duologia, Amarras do Destino se passa no coração agitado da floresta. Nele, nasce uma amizade improvável entre Lunna, uma menina curiosa e determinada, e Poti, um jovem indígena que tem uma conexão profunda com as raízes ancestrais. À medida que os anos passam, a inocente amizade se transforma em paixão. Esta é uma emocionante jornada de amor e autodescoberta que transcende barreiras culturais e temporais.

10. O patrulheiro literário

“O patrulheiro literário” conta a história de um bibliotecário escolhido para salvar o universo de uma realidade paralela Imagem: Reprodução digital | Códice Editorial

Primeiro volume da série Conspiração em Literária, O patrulheiro literário conta a história de Arquimedes, um bibliotecário singular recrutado para salvar o universo de Literária, uma realidade paralela em que escritores ilustres coexistem em novas vidas e ocupações. Com bom-humor, o autor mescla aventura e mistério em uma trama recheada de referências musicais e da cultura pop e geek.

