10 sucos ricos em nutrientes para emagrecer

Confira dicas para tornar as bebidas ainda mais benéficas

Os sucos ajudam aumentar a saciedade, desintoxicar, estimular o metabolismo e acelerar o emagrecimento Imagem: New Africa | ShutterStock

Inserir mais bebidas na alimentação pode estimular diversos benefícios, além da praticidade de prepará-las. Dos sabores mais tradicionais ao novos ingredientes, sucos funcionais são capazes de aumentar a saciedade, desintoxicar, estimular o metabolismo e acelerar o emagrecimento. Assim, deixam o organismo mais saudável. Por isso, confira 10 receitas de sucos emagrecedores para todos os paladares.

1. Suco de mamão com laranja

Ingredientes

1 colher de sopa de sementes de chia

500 ml de água

Suco de 3 laranjas

Polpa de 1 mamão papaya

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o mamão, o suco de laranja, a água, as sementes de chia e bata até triturar bem a fruta. Transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

2. Suco de uva com água de coco

Ingredientes

5 uvas roxas sem sementes

sem sementes 200 ml de água de coco

1 limão descascado e cortado ao meio

Raspas de gengibre, canela em pó e pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as uvas, a água de coco, o limão, as raspas de gengibre, a canela e bata até obter uma consistência homogênea. Com a ajuda de um coador, coe o suco, transfira para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco de morango, melancia e limão (Imagem: Rawpixel.com | ShutterStock)

3. Suco de morango, melancia e limão

Ingredientes

2 xícaras de chá de morango

2 fatias de melancia sem casca

2 colheres de sopa de suco de limão

500 ml de água

Gelo a gosto

Modo de preparo

Lave bem os morangos. No liquidificador, bata os morangos, a melancia e a água. Em seguida, acrescente o suco de limão e o gelo e bata novamente. Sirva em seguida.

4. Suco de berinjela

Ingredientes

1 berinjela descascada e cortada em fatias

2 l de água

Suco de 3 limões

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a berinjela, a água, o suco, as pedras de gelo e bata até triturar bem. Coloque o suco em copos individuais e sirva em seguida.

5. Suco de cenoura com linhaça

Ingredientes

4 cenouras sem casca picadas

picadas Suco de 2 limões

1 colher de sopa de linhaça triturada

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as cenouras, o suco de limão, a linhaça e bata até triturar bem todos os ingredientes. Coloque o suco em copos individuais, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco verde com abacaxi (Imagem: Ksenija Toyechkina | ShutterStock)

6. Suco verde com abacaxi

Ingredientes

4 fatias de abacaxi cortadas em cubos

6 folhas de couve

1 maçã-verde cortada em cubos e sem sementes

1 pedaço de gengibre

200 ml de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o abacaxi, as folhas de couve, a maçã, o gengibre, a água e bata até obter uma mistura homogênea. Com a ajuda de um coador, coe o suco, transfira para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.

7. Suco de amora com couve

Ingredientes

1 xícara de chá de amora

250 ml de água gelada

2 castanhas-do-pará

1 folha de couve-manteiga

Modo de preparo

No liquidificador, bata a água com a couve-manteiga, a amora e as castanhas-do-pará. Se preferir, coe o suco. Sirva em seguida.

8. Suco de maçã com pepino

Ingredientes

1 maçã cortada em pedaços e sem sementes

Suco de 1 limão

1/2 pepino descascado e cortado em rodelas

2 folhas de couve picadas

picadas 1 colher de sopa de semente de chia

100 ml de água de coco gelada

1 pitada de gengibre em pó

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a maçã, o pepino, as folhas de couve, a semente de chia, o gengibre em pó, a água de coco e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o suco de limão e bata por mais 1 minuto. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.

9. Suco de maracujá com couve

Ingredientes

1 folha de couve-manteiga

3 colheres de sopa de polpa de maracujá

1/2 cenoura picada

200 ml de água

Modo de preparo

No liquidificador, bata a couve-manteiga, a polpa de maracujá, metade de uma cenoura picada e a água até obter um suco homogêneo. Sirva em seguida.

10. Suco de uva com rúcula

Ingredientes

4 folhas de rúcula

250 ml de suco de uva integral

de uva integral Suco de 1 limão

Gengibre e canela em pó a gosto

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador e sirva em seguida.