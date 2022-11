11 alimentos que melhoram a saúde do pâncreas

Cuidar da alimentação é importante para garantir o bom funcionamento desse órgão

Uma alimentação adequada ajuda no bom funcionamento do pâncreas Imagem: Shutterstock

Uma das funções do pâncreas é produzir sucos digestivos e enzimas que auxiliam no processo de digestão. A alimentação errada pode deixá-lo preguiçoso e trazer muitos problemas. “Pode começar a criar uma série de alterações digestivas que irão, a longo prazo, prejudicar a absorção de nutrientes, podendo causar desnutrição e outras deficiências correlatas”, explica o nutrólogo Sandro Ferraz, pós-graduado em Nutrologia e medicina do esporte e especializado em emagrecimento e longevidade.

Ainda de acordo com o profissional, para garantir a saúde desse órgão é preciso seguir uma dieta rica em fibras, como verduras, legumes e frutas. Além disso, alguns hábitos também são importantes para mantê-lo funcionando corretamente. Por isso, deve-se evitar fatores de estresse e o uso de cigarro.

Alimentos benéficos para o pâncreas

A seguir, o nutrólogo Sandro Ferraz lista alguns alimentos que contribuem para o funcionamento adequado do pâncreas. Confira!

1. Cereais integrais

Fornecem vitaminas, minerais e proteínas úteis para a manutenção do processo metabólico, limitando os picos de açúcar e evitando desequilíbrios na produção de insulina, fatores que estressam o pâncreas.

2. Mirtilo, cereja e uva vermelha

São fundamentais para o bom funcionamento do pâncreas e ajudam a curar lesões pancreáticas e hepáticas. Contribui para a preservação da saúde das células pancreáticas.

3. Iogurtes

São essenciais na manutenção do sistema imunológico e digestivo, o que evita a sobrecarga do pâncreas.

A água é importante para manter o corpo hidratado (Imagem: Shutterstock)

4. Água

O consumo de água diariamente é fundamental para manter os níveis de hidratação e para ajudar o organismo nos processos depurativos.

5. Aipo, alho e cebola

Ajudam a limpar o organismo. O aipo, por exemplo, é muito eficaz na luta contra o câncer de pâncreas. A cebola tem ação alcalinizante e o alho, antibiótica.

6. Alcachofras e orégano

Possuem ação antioxidante e ajudam a prevenir o câncer no pâncreas.

7. Canela

Tem ação termogênica, ajuda a reduzir a taxa de glicose no sangue e os níveis de hemoglobina glicosada, contribui para reduzir o colesterol LDL e melhora o funcionamento do pâncreas.

8. Grãos

Feijões, grão-de-bico, lentilha e ervilha são ricos em proteínas e possuem baixo teor de gorduras saturadas. O excesso de gorduras saturadas na alimentação sobrecarrega o pâncreas.

9. Vegetais

Couve, repolho, brócolis, nabos, mostarda, entre outros, são ricos em nutrientes e protegem a atividade pancreática.

10. Cogumelos

Ajudam a reduzir a inflamação e restauram o equilíbrio do organismo.

11. Chás

O nutrólogo recomenda beber chás de ervas depurativas. “Como tanchagem, alecrim, sálvia, cardo mariano, alcaçuz, anis-estrelado e chá-verde. O ideal é que você faça um processo depurativo durante 3 dias em cada mês, cuidando da sua alimentação, aumentando a ingestão de água pura, retirando qualquer alimento de origem animal que costuma comer, tomando sucos de frutas e chás de ervas e evitando, ou melhor ainda, eliminando, álcool e cigarro dos teus hábitos”, recomenda.

Mas lembre-se: consulte um médico ou nutricionista antes de fazer qualquer grande mudança na alimentação.