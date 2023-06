11 dicas para passear com seu cachorro no shopping

Alguns cuidados são importantes para tornar essa experiência agradável para o animal e para o tutor

É fundamental tomar alguns cuidados para garantir o bem-estar do anima Imagem: Romanova Anna | ShutterStock

Levar o cachorro para passear ao shopping pode ser uma experiência divertida e enriquecedora tanto para o animal de estimação quanto para o tutor. No entanto, é importante seguir algumas orientações para garantir a segurança e o bem-estar de todos os envolvidos. A seguir, confira dicas de como tornar esse momento agradável!

1. Verifique as regras do shopping

Antes de planejar o passeio, certifique-se de que o shopping permite a entrada de animais de estimação. Verifique se há restrições quanto ao tamanho do cachorro, áreas permitidas e regras específicas que você precisa seguir.

2. Treine comandos básicos

Certifique-se de que seu cachorro esteja familiarizado com comandos básicos, como “sentar”, “ficar” e “andar na guia”. Isso ajudará a manter o controle sobre ele durante o passeio.

3. Use uma guia adequada

Utilize uma guia de qualidade e resistente, de preferência com comprimento curto para melhor controle. Evite usar guias retráteis, pois podem dificultar o manejo do animal em espaços fechados. Além disso, mantenha seu cachorro sempre na coleira, mesmo que ele seja dócil e sociável. Isso garante a segurança de todos.

4. Verifique a temperatura

Antes de sair, certifique-se de que a temperatura no shopping seja adequada para o seu cachorro. Evite passeios nos horários de pico, quando o local pode ficar lotado e quente demais.

5. Leve água e petiscos

Mantenha seu cachorro hidratado durante o passeio, levando uma garrafa de água e uma tigela portátil. Além disso, leve petiscos saudáveis para recompensá-lo.

6. Respeite as restrições de áreas

Observe as áreas designadas para animais de estimação no shopping e siga as indicações. Evite entrar em lojas que não permitem a entrada de animais ou em áreas restritas, como praças de alimentação.

Fique atento aos estímulos gerados no pet em passeios mais agitados (Imagem: NewAfrica | Shutterstock)

7. Esteja atento aos sinais do cachorro

Observe o comportamento do seu cachorro durante o passeio. Se ele parecer estressado, desconfortável ou agitado, considere levá-lo para um local mais calmo e tranquilo.

8. Socialize gradualmente

Se seu cachorro não está acostumado a ambientes movimentados, comece com passeios curtos e gradualmente o exponha a mais estímulos. Dê a ele a oportunidade de se acostumar aos sons, cheiros e multidões do shopping.

9. Recolha as necessidades

Esteja preparado para recolher as necessidades do seu cachorro, caso ele precise fazer durante o passeio. Leve sacos plásticos e descarte de forma adequada.

10. Evite interações indesejadas

Mantenha uma distância segura de outros animais de estimação e crianças, a menos que seja solicitado o contrário pelos responsáveis. Nem todos os cães são amigáveis ou toleram interações desconhecidas.

11. Mantenha o cachorro calmo

Evite puxar a guia com força ou repreender seu cachorro de forma agressiva. Mantenha a calma e use reforço positivo para incentivá-lo a se comportar adequadamente.