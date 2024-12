11 livros encantadores para presentear no Natal

Confira uma lista com indicações literárias para agradar todos os gostos

Os livros são uma ótima opção para presentear quem você ama e criar um momento inesquecível no Natal Imagem: Thomas Bethge | Shutterstock)

O Natal é uma época marcada pela magia da troca de presentes, um gesto que simboliza afeto, gratidão e os laços que nos unem às pessoas queridas. Essa tradição secular vai além do simples ato de oferecer algo material: é uma forma de comunicar sentimentos e criar memórias que podem durar a vida toda.

Entre os presentes mais significativos, os livros se destacam como escolhas especiais, pois carregam histórias, conhecimento e emoções que enriquecem tanto quem oferece quanto quem recebe. Presentear com livros é um convite para mergulhar em novos mundos, aprender algo novo ou simplesmente relaxar ao som das páginas que se viram.

Nesta lista, reunimos indicações para todos os gostos e interesses, garantindo que você encontrará o presente perfeito para cada pessoa especial em sua vida. De biografias emocionantes a romances envolventes, passando por ficções de aventura, livros de negócios e muito mais, esta seleção foi pensada para transformar o Natal de quem você ama em um momento inesquecível. Confira!

1. Eu Me Lembro

‘Eu Me Lembro’ convida o leitor para uma viagem fascinante na história de vida do ator Selton Mello Imagem: Reprodução digital | Jambô Editora

Da criança que se mudou em busca de um sonho, ao homem que encantou o país com sua arte. Para comemorar 40 anos de carreira, Selton Mello – criador de personagens icônicos do imaginário brasileiro – convida o leitor para uma conversa engraçada, tocante e muito humana sobre sua trajetória. Com revelações íntimas, essa biografia apresenta uma viagem por grandes momentos da dramaturgia no Brasil e o percurso de um menino sonhador e obstinado, que oferece agora, em perspectiva, um balanço comovente de sua vida.

2. Agora você pode

Em ‘Agora Você Pode’, Carla Elage explora o poder da neuroplasticidade do cérebro como caminho para desenvolver a capacidade de se adaptar a diferentes estímulos Imagem: Reprodução digital | Editora Literíssima

Carla Elage explora o poder da neuroplasticidade do cérebro como caminho para desenvolver a capacidade de se adaptar a diferentes estímulos e formar novos hábitos. A partir dessa habilidade, é possível transformar perspectivas sobre o mundo e sobre experiências. Segundo Carla, essa é a chave para aprender a lidar com pensamentos negativos, controlar reações acaloradas, mudar comportamentos nocivos e superar crenças limitantes.

3. A alma secreta das palavras

‘A Alma Secreta das Palavras’ reúne 777 sacadas que provocam, despertam, abraçam e acolhem o leitor Imagem: Reprodução digital | Editora Citadel

Esse título reúne 777 sacadas, ou aforismos, como quiser, em linguagem clara e acessível. Verdadeiras pílulas filosóficas e poéticas que provocam, despertam, mas também abraçam e acolhem. Fernando Moraes, por meio de olhares que fogem do costumeiro, transita de forma leve por sentimentos tão especiais como a compaixão, a solidariedade, a pertença, a resiliência e a generosidade, reconhecendo que as nossas diferenças não podem servir para nos diminuir e, sim, para nos engrandecer.

4. O olhar para o extraordinário

‘O olhar para o extraordinário’ decifra o Luxo como oportunidade de aprendizado e excelência nos mais variados pontos de contato com o cliente Imagem: Reprodução digital | DVS Editora

Decifre o Luxo como oportunidade de aprendizado e excelência nos mais variados pontos de contato com o cliente com padrões de exigência elevados. Ao fazer uso de uma perspectiva da contemporaneidade do mercado, comportamento e manifestações de consumo, marcas e profissionais de qualquer segmento poderão ter acesso a oportunidades de alavancagem de seus padrões de atendimento e relacionamento com o cliente para manter-se relevante no cenário competitivo.

5. Flor de Formosura

‘Flor de Formosura’ proporciona uma reflexão sobre a importância de enxergar pessoas em situação de vulnerabilidade como seres humanos Imagem: Reprodução digital | Editora Labrador

Esse romance de Newton Carneiro Primo acompanha Vitória, jovem inteligente e sonhadora que tem seu futuro brutalmente despedaçado ao sofrer um abuso dentro do próprio lar. Quando ela foge para a cidade grande, a busca por uma vida melhor se transforma em um pesadelo, onde a pobreza e a desumanidade a arrastam para um caminho cruel. Uma leitura dinâmica e emocionante que proporciona reflexão sobre a importância de enxergar pessoas em situação de vulnerabilidade como seres humanos.

6. Em busca do bem-estar emocional

Em ‘Em busca do bem-estar emocional’, Esther Carrenho une ciência, fé e relatos bíblicos para mostrar que é possível integrar emoções e religiosidade Imagem: Reprodução digital | Editora Mundo Cristão

E se saúde mental fosse vista como aliada da espiritualidade? Nesse livro, Esther Carrenho une ciência, fé e relatos bíblicos para mostrar que é possível integrar emoções e religiosidade. A psicóloga desmistifica tabus, destaca o papel das Escrituras na vida emocional e ensina como cultivar equilíbrio psicológico, essencial para enfrentar desafios com resiliência.

7. Selva de Pedra

Em ‘Selva de Pedra’, Délio Galvão leva os leitores ao Leblon para explorar as consequências de um crime brutal nos anos 80 Imagem: Reprodução digital | Editora Viseu

Neste romance policial, Délio Galvão leva os leitores ao Leblon, Rio de Janeiro, para explorar as consequências de um crime brutal nos anos 80. A trama acompanha o detetive Augusto Pessanha na investigação da morte suspeita de um garoto, revelando segredos sombrios e privilégios usados para mascarar a verdade. Elogiado por Raphael Montes, o enredo expõe uma rede de chantagens e mentiras que atravessa gerações.

8. Caixinha Antibet

‘Caixinha Antibet’ é uma ferramenta poderosa para ajudar famílias, amigos e profissionais com o vício em apostas Imagem: Reprodução digital | Editora Matrix

O vício em apostas é um problema crescente em nossa sociedade, afetando pessoas de todas as idades e classes sociais. Muitas vezes, o caminho para a recuperação começa com uma conversa honesta e aberta. Este livro foi desenvolvido como uma ferramenta poderosa para ajudar famílias, amigos e profissionais a abordar o tema de forma sensível e eficaz. As 100 perguntas desta obra oferecem uma maneira acessível de iniciar diálogos sobre o impacto das apostas e dos jogos de azar.

9. A lenda da Serpente Branca

‘A lenda da Serpente Branca’ narra a história de um príncipe que tenta salvar a vida de sua mãe após ela ser picada por uma serpente branca Imagem: Reprodução digital | Editora Plataforma21

Quando o príncipe Xian era criança, sua mãe foi mordida por uma serpente branca, condenando-a a uma doença longa e dolorosa. Desde então, dedica-se a capturar outra espécime da rara cobra a fim de desenvolver um antídoto. Por isso, depois que um oráculo afirma que a cura está na cidade de Changle, Xian parte sem demora. Lá, ele conhece Zhen, e os dois protagonistas se apaixonam. Mas Zhen esconde um segredo capaz de transformar a vida do príncipe, e conforme a paixão aflora, o rapaz se pergunta até quando poderá esconder sua verdadeira identidade.

10. Um Instante D’ocê

‘Um Instante D’ocê’ conta a história de Celina, uma menina que sonha em conquistar o mundo com sua arte Imagem: Reprodução digital | Editora Qualis

Celina sempre sonhou em conquistar o mundo com sua arte, mesmo contra a vontade de sua família. Na encantadora cidade histórica de Ouro Preto, em Minas Gerais, ela luta para se adaptar à vibrante cena artística local. Tudo muda quando Celina cruza o caminho de Leonardo Giordano, o renomado e enigmático pintor da antiga Vila Rica, e propõe um pacto a ele. Sua vida e sua arte serão transformadas, revelando segredos sombrios e obstáculos que nunca imaginou enfrentar. Em uma luta contra o tempo e o destino, Celina descobrirá o verdadeiro preço da fama e da eternidade.

11. Uma parte do meu coração

Em ‘Uma parte do meu coração’, Helô Delgado convida o leitor a desvendar se é possível redescobrir o amor onde uma vez só houve ruína Imagem: Reprodução digital | Editora Qualis

Todos dizem que misturar amizade com romance é um jogo perigoso. Era uma vez, na juventude, uma promessa de amor eterno entre Lúcia e Saulo, melhores amigos e almas gêmeas. Mas contos de fadas nem sempre têm finais felizes, e o de Lúcia terminou em estilhaços. Anos se transformaram em décadas, e Lúcia reconstruiu sua vida, agora como mãe dedicada e profissional realizada. Mas, de repente, o passado decide fazer uma visita inesperada, e ela se vê frente a frente com o homem que um dia conheceu por completo. Nesta obra, Helô Delgado convida você a desvendar se é possível redescobrir o amor onde uma vez só houve ruína.

Por Dielin da Silva