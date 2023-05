11 mitos e verdades sobre a glândula tireoide

Endocrinologista tira dúvidas a respeito da doença e conscientiza sobre prevenção e tratamentos

Pacientes com hipotireoidismo podem apresentar sintomas depressivos Imagem: Donenko Oleksii | ShutterStock

A tireoide, uma glândula em forma de borboleta com as asas abertas, tem aproximadamente 20 gramas de peso e está localizada na parte inferior do pescoço, ao lado da traqueia e próxima à artéria carótida.

A Dra. Tassiane Alvarenga, especialista em Endocrinologia e Metabologia pela SBEM, explica que, apesar do seu tamanho relativamente pequeno, a tireoide desempenha um papel desproporcionalmente importante no funcionamento harmonioso do organismo.

Alerta crescente

De acordo com dados da SBCCP (Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço), o câncer de tireoide é o quinto tipo mais comum entre as mulheres, ficando atrás apenas do câncer de mama e do câncer de ovário. Embora seja menos frequente em homens, é possível que ocorra, e as chances de um nódulo ser maligno são maiores nesse caso.

A Dra. Tassiane enfatiza a importância da vigilância ativa e a realização de exames periódicos como medidas primordiais para a prevenção de doenças da tireoide. A seguir, a médica apresenta e esclarece 11 mitos e verdades relacionados à tireoide.

1. Hipotireoidismo engorda

Mito: embora o ganho de peso seja uma das manifestações clínicas do hipotireoidismo, existem muitas pessoas portadores da disfunção da tireoide que não apresentam essa queixa. Quando ocorre, o ganho de peso é pequeno, de cerca de 2 kg, e o tratamento reverte totalmente esse efeito do hipotireoidismo.

2. Hipotireoidismo causa depressão

Verdade: metade dos pacientes com hipotireoidismo apresenta sintomas depressivos e até mesmo depressão, e um terço dos pacientes com depressão tem hipotireoidismo. Os hormônios tireoidianos agem nos sistemas noradrenérgico e serotoninérgico, importantes para o humor, assim como em várias áreas do cérebro, sendo essenciais para memória, raciocínio, libido, sono-vigília, entre outros. Logo, pessoas com hipotireoidismo devem ser avaliadas quanto à alteração de humor, e quem sofre com depressão deve ter a função tireoidiana analisada.

3. Hipotireoidismo faz perder cabelos

Verdade: tanto o hipotireoidismo quanto o hipertireoidismo podem ser causas de queda de cabelo. Estas alterações da tireoide podem ser diagnosticadas através de exames laboratoriais. O tratamento correto das doenças da tireoide pode corrigir a perda capilar.

4. Hipotireoidismo atrasa o metabolismo

Verdade: pessoas com hipotireoidismo sofrem a redução da sua atividade metabólica. Sendo assim, o organismo gasta menos energia, além de reter mais sal e água, provocando o inchaço.

5. Todo nódulo de tireoide é câncer

Mito: o principal sinal do câncer de tireoide é um caroço (nódulo) na tireoide, porém, em boa parte dos casos, esse tumor não apresenta qualquer sintoma. É comum o médico descobrir o nódulo durante um exame físico de rotina. O diagnóstico do câncer de tireoide é feito com uma biópsia do nódulo de tireoide ou após sua remoção por cirurgia. Estima-se que 60% da população brasileira tenha nódulos na tireoide em algum momento da vida, sendo que a maioria dos nódulos é benigna.

O diagnóstico precoce facilita o tratamento da doença (Imagem: New Africa | ShutterStock)

6. Hipotireoidismo só surge em mulheres

Mito: o hipotireoidismo atinge pessoas de ambos os sexos e de todas as idades. Entretanto, certos grupos são mais vulneráveis:

Mulheres, especialmente acima dos 40 anos;

Pacientes previamente submetidos a rádio ou à iodoterapia;

Pessoas que já tiveram problemas de tireoide;

Usuários de lítio ou amiodarona;

Homens acima dos 65 anos;

Pessoas com histórico familiar de doença autoimune.

7. Hipotireoidismo pode interferir na função sexual.

Verdade: a doença não tratada pode causar diminuição da libido, impotência e diminuir a fertilidade.

8. É possível controlar o hipotireoidismo com alimentação.

Mito: pacientes com hipotireoidismo podem se beneficiar de uma dieta mais específica para a redução de sintomas comuns à doença, como inchaço, fadiga, enfraquecimento de unhas e cabelos, ao mesmo tempo em que ajuda na redução ou manutenção do peso. Porém, nenhum alimento, suplemento alimentar nem qualquer fórmula é capaz de substituir o tratamento clínico da doença.

9. Tomar hormônio tireoidiano é bom para emagrecer.

Mito: é absolutamente contraindicado e perigoso para a saúde o uso do hormônio tireoidiano sem o diagnóstico de hipotireoidismo. O excesso de hormônios acelera a reabsorção do cálcio do osso, o que leva ao enfraquecimento do esqueleto, além de arritmias cardíacas que, eventualmente, podem ser até fatais.

10. Todo nódulo na tireoide precisa ser operado.

Mito: a maior parte dessas alterações é benigna, logo não precisa ser removida. Contudo, caso o médico suspeite de um câncer, a cirurgia pode ser indicada.

11. É importante fazer ultrassom uma vez por ano para ter o diagnóstico de câncer de tireoide.

Mito: o exame é bastante sensível e, por isso, acaba rastreando até mesmo os nódulos que não são malignos e, com isso, pode levar a preocupações desnecessárias. O melhor teste para diagnosticar disfunções tireoidianas é a dosagem de TSH, feita a partir do sangue e que deve ser colhido pela manhã.

Por Michelly Souza