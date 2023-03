11 nutrientes importantes para consumir durante a gravidez

A alimentação é fundamental para garantir a saúde da mãe e do bebê ao longo dos meses

Dieta equilibrada é fundamental na gestação Imagem: New Africa | Shutterstock

Durante a gestação, é fundamental manter uma dieta equilibrada. Isso porque é preciso garantir todos os nutrientes necessários ao desenvolvimento do bebê e à saúde da mãe. A seguir, a nutricionista Daniela Cyrulin sugere alguns alimentos e nutrientes que devem ser incorporados ao cardápio da futura mamãe. Porém, lembre-se que é importante consultar um médico antes de realizar qualquer mudança na alimentação.

1. Proteínas

Garantem o crescimento, o desenvolvimento do bebê e a formação da placenta, do líquido amniótico e o aumento do útero. Além disso, as proteínas são ricas em ferro, vitaminas do complexo B e fósforo.

Onde encontrar: carne, clara do ovo, peixe, frango e leguminosas.

2. Cálcio

Responsável pela formação dos ossos e dentes do bebê, além de reposição do cálcio materno. Previne o aparecimento de pressão alta no final da gestação.

Onde encontrar: leite e derivados e vegetais verdes-escuros.

3. Ferro

Previne a anemia e garante a distribuição de oxigênio para o feto e para a mãe.

Onde encontrar: gema do ovo, carne, frango, peixe, beterraba, agrião.

4. Fósforo e vitamina D

Ajudam no uso do cálcio para a formação de ossos e dentes e fortalecimento deles.

Onde encontrar: proteínas e por meio do banho de sol.

5. Ácido fólico

Sua deficiência pode provocar má-formação do sistema nervoso do bebê (principalmente no primeiro trimestre de gestação).

Onde encontrar: espinafre, brócolis, feijão, frutas cítricas e pão integral.

A vitamina C pode ser encontrada nas frutas cítricas (Imagem: Es75 | Shutterstock)

6. Vitamina C

Aumenta a absorção do ferro e a imunidade contra infecções respiratórias.

Onde encontrar: frutas cítricas.

7. Magnésio

Relaxa a musculatura do útero e das artérias uterinas, evitando contrações fora de hora e pressão alta.

Onde encontrar: proteínas.

8. Cobre

Ajuda a evitar a anemia, além de ser responsável pela formação de elementos importantes do sistema neurológico do bebê.

Onde encontrar: chocolate/cacau.

9. Complexo B

Atua no crescimento do cérebro e desenvolvimento do sistema neurológico.

Onde encontrar: proteínas.

10. Zinco

Aumenta a defesa do corpo contra micróbios.

Onde encontrar: o zinco pode ser encontrado, em pequenas quantidades, em alimentos como fígado, ostras, mariscos, carne de vaca, porco, cordeiro e ave, leite, gema de ovo, pão e cereais integrais.

11. Ômega 3

Desenvolve a visão (formação da retina), regula a pressão e ajuda a evitar a depressão pós-parto.

Onde encontrar: peixes de água fria, como o salmão.