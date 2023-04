12 alimentos benéficos para a saúde do fígado

Nutrólogo explica como determinados alimentos podem contribuir para o bom funcionamento desse órgão

Alguns alimentos auxiliam no processo de limpeza e desintoxicação do fígado Imagem: Danijela Maksimovic | Shutterstock

Os órgãos são fundamentais para o bom funcionamento do corpo, mas a alimentação tem um papel essencial na saúde e função de cada um deles. Os alimentos que escolhemos podem prevenir doenças, melhorar o funcionamento do organismo ou desencadear problemas de saúde.

O fígado, por exemplo, é importante para o sistema digestivo, pois filtra toxinas, sintetiza proteínas e armazena boa parte dos nutrientes para o corpo. Por isso, é importante selecionar bem os alimentos que você vai ingerir.

“Hoje em dia, é muito comum as pessoas não praticarem hábitos saudáveis de vida, o que pode prejudicar o funcionamento do fígado, abrindo espaço para doenças hepáticas. Dentre esses hábitos, o mais comum é a má alimentação, principal fator de destruição das células hepáticas”, explica o nutrólogo Sandro Ferraz.

Cenoura e beterraba são alimentos que ajudam a estimular e melhorar a função do fígado (Imagem: artem evdokimov | Shutterstock)

Alimentos que melhoram a saúde do fígado

Para te ajudar a selecionar melhor o que colocar no seu prato, de modo a contribuir para o funcionamento do seu fígado, o nutrólogo Sandro Ferraz cita alguns dos alimentos benéficos para esse órgão.

1. Beterraba e cenoura

O consumo pode ajudar a estimular e melhorar a função do fígado.

2. Toranja

Ajuda a limpar o fígado e, por ser rica em vitamina C e antioxidantes, auxilia na desintoxicação e aumenta o processo natural de limpeza do organismo.

3. Espinafre

Além de possuir muitos nutrientes, o espinafre ajuda na limpeza do fígado.

4. Cúrcuma

Dá sabor aos alimentos e ajuda a desintoxicar o fígado.

5. Nozes

Ricas em ômega 3 e aminoácido arginina, que ajudam na limpeza do fígado.

6. Maçã

Ajuda a limpar e liberar toxinas e melhora a digestão.

7. Alho

Ativa as enzimas do fígado e ajuda na eliminação de toxinas do corpo e na limpeza do fígado.

8. Vegetais de folhas verdes

Ajudam a evitar a sobrecarga do fígado.

9. Aspargos

São um diurético natural. Ajudam no processo de limpeza e a desintoxicar o fígado.

10. Chá verde

Melhora a função do fígado.

11. Azeite

Ajuda a eliminar toxinas que prejudicam o organismo.

12. Grãos

Grãos como quinoa, milho e trigo podem auxiliar na desintoxicação do fígado e na metabolização de enzimas.

Alimentos para evitar

Além disso, também há os alimentos que não são positivos para a saúde do fígado; são eles: