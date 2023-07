12 curiosidades sobre a Selena Gomez

Conheça um pouco sobre a trajetória e vida pessoal dessa artista sucesso na música e na TV

Selena Gomez é sucesso na música e na TV Imagem: BAKOUNINE | Shutterstock

Selena Gomez é uma cantora multitalentosa. A artista compõe, dança, canta, atua e ainda produz séries incríveis e icônicas para a TV. Além disso, é dubladora, empresária e embaixadora da UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância) nos Estados Unidos. Por isso, não é tão difícil encontrar fãs dessa estrela do pop em diferentes lugares no mundo.

Origens e família

Selena Marie Gomez nasceu em Grand Prairie, nos Estados Unidos, no dia 22 de julho de 1992. É filha de Ricardo Joel Gomez e Mandy Teefey. Tem duas meias-irmãs: Gracie Teefey e Victoria Gomez. Os pais da cantora se separaram quando ela era criança e, aos 7 anos, Selena foi morar com a mãe em Los Angeles.

Início da carreira

Selena começou a se interessar pelo mundo artístico ainda muito jovem. Desde cedo, ela já tinha em quem se inspirar: a mãe havia sido atriz de teatro. Porém, seguindo uma linha diferente de Mandy, o primeiro trabalho de Selena foi na televisão, ao lado de Demi Lovato, interpretando a personagem Gianna no famoso seriado americano “Barney e Seus Amigos”.

A personagem de Selena conquistou o público infantil. Porém, a artista começou a ganhar visibilidade após assinar contrato com a Disney Channel, em meados de 2006. Nesse período, a atriz fez participações nos seriados “Zack e Cody: Gêmeos em Ação” e “Hannah Montana”.

Os Feiticeiros de Waverly Place

Em 2007, a atriz estreou como protagonista no seriado “Os Feiticeiros de Waverly Place”, da Disney Channel. Interpretando a personagem Alex Russo, uma jovem bruxa, Selena Gomez fez imenso sucesso. Para a trilha sonora do programa, ela gravou as músicas “Everything is Not What it Seems”, “Magic”, “Magical” e “Disappear”.

Trabalhos no cinema

O talento de Selena Gomez não ficou limitado apenas à televisão. A estreia da artista no cinema aconteceu em 2003, com uma participação no filme “Pequenos Espiões 3D”. Em 2008, ela atuou em “Outro Conto da Nova Cinderela” e ainda gravou “Tell Me Something I Don’t Know” para a trilha sonora.

Depois disso, ela atuou nos longas: “Programa de Proteção para Princesas” (2009), “Os Feiticeiros de Waverly Place: O Filme” (2009), “Ramona and Beezus” (2010), “Monte Carlo” (2011), “Aftershock” (2012), “Spring Breakers: Garotas Perigosas” (2013), “Vizinhos 2” (2016), “Os Mortos Não Morrem” (2019), “Um Dia de Chuva em Nova York” (2019), entre outros.

Selena Gomez & The Scene tiveram grandes hits (Imagem: s_bukley | Shutterstock)

Selena Gomez & The Scene

Visando o mundo da música, a cantora optou por criar uma banda: Selena Gomez & The Scene. Em 2009, o grupo fechou contrato com a gravadora Hollywood Records e, ainda naquele ano, lançou o álbum “Kiss & Tell”, que vendeu 66 mil cópias somente na primeira semana e ocupou a nona posição na Billboard 200. “Naturally” e “Falling Down” são alguns dos singles que compõem o disco.

O segundo álbum da banda, “A Year Without Rain”, foi lançado em 2010. O disco, que contém as músicas “Round & Round” e “A Year Without Rain”, estreou na quarta posição da Billboard 200, após vender também 66 mil cópias na primeira semana. No ano seguinte, foi lançado o álbum “When the Sun Goes Down”, com os sucessos “Who Says”, “Hit the Lights” e “Love You Like a Love Song”.

Em 2012, Selena Gomez anunciou em suas redes sociais que iria se dedicar mais à carreira de atriz e se separar da banda por um tempo. Entretanto, no ano seguinte, a cantora revelou que seguiria carreira solo.

Carreira solo

Lançado em 2013, “Stars Dance” foi o primeiro álbum solo de Selena Gomez. Além do sucesso “Come & Get It”, o disco também traz as canções “Slow Down” e “Birthday”. O trabalho chegou ao topo da Billboard 200, após vender 97 mil cópias na primeira semana de lançamento.

A estreia do segundo álbum, “Revival”, aconteceu em 2015. Foi o primeiro disco com a gravadora Interscope Records, após término do contrato com a Hollywood Records. O single de lançamento “Good for You” alcançou o primeiro lugar na parada Pop Songs da Billboard.

Durante um período, a cantora também lançou singles avulsos, isto é, sem estarem ligados a um álbum específico. Dentre as músicas lançadas, estão: “Bad Liar” (2017), “Fetish” (2017), “Wolves” (2017) e “Back To You” (2018).

Curiosidades sobre Selena Gomez

Abaixo, confira outros fatos sobre a carreira e vida pessoal da cantora!

1. Selena Gomez é do signo de Câncer.

2. O nome dela foi escolhido em homenagem à cantora latina Selena Quintanilla-Pérez.

3. Os fãs de Selena são chamados de Selenators.

4. A cantora gravou diversas músicas para a gravadora Walt Disney Records, como “Cruella De Vil”, “Fly to Your Heart” e “Send It On”.

5. Ela é a dubladora da personagem Mavis nos filmes da franquia Hotel Transilvânia.

6. Em março de 2010, em parceria com a rede de supermercados Kmart, a artista lançou a própria linha de roupas: a “Dream Out Loud”.

7. O primeiro beijo de Selena Gomez foi com Dylan Sprouse na série “Zack & Cody: Gêmeos em Ação”. Porém, ela gostava mesmo era do irmão dele, o ator Cole Sprouse.

8. A cantora foi eleita a “Mulher do Ano” em 2017 pela Billboard.

9. Selena gosta de cozinhar e, inclusive, tem um programa de culinária na TV, o “Selena + Chef”.

10. Ela tem ascendência mexicana e sabe falar espanhol, apesar de não ser fluente.

11. Os cachorros da artista se chamam Winnie e Daisy.

12. Selena ama picles em conserva.