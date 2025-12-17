12 livros para presentear no Natal

Veja obras capazes de inspirar transformações, provocar reflexões e ampliar a forma como se enxerga o mundo

Os livros inspiram mudanças, ampliam o olhar sobre o mundo e são excelentes presentes de Natal Imagem: Thomas Bethge | Shutterstock

Um bom livro inspira mudanças e amplia o olhar sobre o mundo. Na hora de escolher um presente literário neste Natal, vale pensar em histórias que toquem o coração, estimulem a mente e ofereçam pausas de reflexão ao longo do ano. Nesta seleção, reunimos 12 opções para diferentes gostos, idades e interesses: da ficção à espiritualidade, do autoconhecimento à História. Confira!

1. Quatro Patas – A História de Pituco

“Quatro Patas – A História de Pituco” convida o leitor a refletir sobre o amor incondicional dos animais e o poder de eternizar laços Imagem: Divulgação | Editora Mustache Comics

Conheça a jornada emocionante e real de um vira-lata que se tornou herói dentro e fora das páginas. O autor Tiago de Moraes das Chagas mescla afeto, perda e superação ao retratar a convivência com Pituco, transformada em inspiração para as HQs Radius e para a literatura. Entre fotos, memórias e ilustrações, o leitor é convidado a refletir sobre o amor incondicional dos animais e o poder de eternizar laços.

2. Povo Vivo – Lideranças Indígenas Brasileiras Resistentes

“Povo Vivo – Lideranças Indígenas Brasileiras Resistentes” proporciona um novo olhar para a ancestralidade Imagem: Divulgação | Hanoi Editora

Com reproduções de dez obras feitas com tintas artesanais naturais e nanquim eco, que homenageiam lideranças indígenas vivas de diversos povos e estados brasileiros, Marcos Goes faz um manifesto artístico e educativo. Nesse livro, publicado pela Hanoi Editora, o autor e ilustrador proporciona um novo olhar para a ancestralidade, remontando nossa história por meio da visão dos povos originários.

3. O Rei dos Reis

“O Rei dos Reis” reúne as principais passagens do Novo Testamento, narradas em uma linguagem simples e acessível Imagem: Divulgação | Edipro Grupo Editorial

Charles Dickens escreveu essa obra-prima para ensinar aos seus filhos sobre fé e caridade, baseando-se na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo. A edição, publicada pela Edipro, reúne as principais passagens do Novo Testamento, narradas em uma linguagem simples e acessível. A sensibilidade, o amor e a compaixão presentes em cada parágrafo tornam a leitura obrigatória para quem deseja revisitar a história bíblica por meio das palavras de um dos maiores escritores ingleses.

4. O Pequeno Mundo Criativo

“O Pequeno Mundo Criativo” estimula o pensamento crítico, criativo e a resolução de problemas Imagem: Divulgação | Cortez Editora

A autora Silmara Rascalha Casadei e o ilustrador Ricardo Girotto convidam os leitores a trilharem uma jornada criativa a partir de uma narrativa poética e ilustrativa que inspira a descoberta de caminhos inovadores para a reconstrução de um pequeno mundo. A obra publicada pela Cortez Editora estimula o pensamento crítico, criativo e a resolução de problemas, conectando conceitos de sustentabilidade, arte e economia circular.

5. As Pipas de Portinari

Em “As Pipas de Portinari”, os autores recriam o universo de Candido Portinari em cordéis, sonetos e até poemas visuais Imagem: Divulgação | Editora Troia

Organizado por Fernanda Emediato e Leo Cunha, a reunião de dez poetas brasileiros dá origem a uma obra em que literatura e artes visuais se encontram para celebrar a infância, a memória e a imaginação. Inspirados nas telas de Candido Portinari, os autores recriam o universo do pintor em cordéis, sonetos e até poemas visuais, formando um panorama poético que conversa com leitores de todas as idades.

6. ANA: Sua História Pode Ser Outra História

“ANA: Sua História Pode Ser Outra História” conta a trajetória de uma cineasta que percebe que reescrever a própria vida é um gesto possível e necessário Imagem: Divulgação | Caravana Grupo Editorial

Clélia Gorski conta a trajetória de uma cineasta que, ao revisitar lembranças guardadas do pai e questionar escolhas antigas, percebe que reescrever a própria vida é um gesto possível e necessário. A narrativa acompanha seu movimento de ruptura, escuta interior e reconexão com a própria identidade, explorando temas como expectativas sociais, carreira e o desejo de encontrar sentido no cotidiano. A história conversa diretamente com pessoas em fases de transição.

7. A Privacidade é Um Luxo Que o Escritor Não Pode Ter

“A Privacidade é Um Luxo Que o Escritor Não Pode Ter” é um livro para acolher escritores que se sentem deslocados ou para quem busca um espaço de pausa Imagem: Divulgação | Editora Garcia

Em formato híbrido, entre ensaio, poesia e diário, Lara Ferry escreve sobre vulnerabilidade, relações afetivas, inquietações contemporâneas e a necessidade de transformar sentimentos em palavra. É um livro para acolher escritores que se sentem deslocados, ou para quem simplesmente busca um espaço de pausa e reflexão. Cada página funciona como convite para acompanhar o percurso da autora que transforma pensamentos em matéria literária.

8. O Livro Secreto do Escritor

“O Livro Secreto do Escritor” é um guia completo para quem deseja aprimorar a escrita e entender o mercado editorial Imagem: Divulgação | Citadel Editora

A obra de Lilian Cardoso é um guia completo para quem deseja aprimorar a escrita e entender o mercado editorial. Com mais de 16 anos de experiência e conversas com grandes profissionais da área, a autora conduz o leitor por cada etapa da jornada literária. Entre exercícios práticos, orientações de marketing e caminhos de publicação, o conteúdo oferece direção para quem quer transformar ideias em projetos literários.

9. Ticket Dourado

“Ticket Dourado” reúne fundamentos práticos para organizar finanças e construir estabilidade Imagem: Divulgação | LC Books

Neste livro, o leitor é convidado a repensar a própria relação com o dinheiro de forma consciente e realista. Publicada pela LC Books, a obra reúne fundamentos práticos para organizar finanças e construir estabilidade. O consultor de investimentos Luciano Claudino explica como emoções, hábitos e escolhas influenciam resultados, e por que consciência financeira vale mais do que qualquer “atalho”.

10. Do Tarja Preta à São Silvestre

“Do Tarja Preta à São Silvestre” convida o leitor a reconhecer vulnerabilidades e buscar apoio Imagem: Divulgação | Editora Exemplo

Marcelo do Rego apresenta uma jornada sobre como transformar colapsos emocionais em impulso para recomeçar. Ao abordar o trauma, depressão e superação, o autor convida o leitor a reconhecer vulnerabilidades e buscar apoio. A metáfora da corrida simboliza movimento, renascimento e a recuperação do propósito de viver.

11. Max Medroso

“Max Medroso” fala sobre coragem, amizade e o desafio de vencer os próprios medos em meio a um mundo dominado pelas telas Imagem: Divulgação | VR Editora

Quando um portal interdimensional se abre por acidente, Max precisa enfrentar monstros bizarros e um vilão que transforma humanos em zumbis viciados em celular. Neste lançamento da VR Editora, com muito humor e referências ao terror clássico, o autor André Catarinacho e o ilustrador Felipe Nunes entregam uma história em quadrinhos vibrante sobre coragem, amizade e o desafio de vencer os próprios medos em meio a um mundo dominado pelas telas.

12. Devocional na Prática

Em “Devocional na Prática”, a pastora Talita Malafaia mostra que a Bíblia é uma poderosa fonte diária de nutrição espiritual Imagem: Divulgação | Editora Central Gospel

No terceiro volume desse devocional, a pastora Talita Malafaia mostra que a Bíblia é uma poderosa fonte diária de nutrição espiritual. Usando a metáfora da planta, a autora explica que a fé também floresce quando recebe cuidado contínuo. Com versículos, reflexões e aplicações concretas, ela traduz o ensino bíblico em gestos simples que fortalecem coragem, tratam ansiedades, inspiram perdão e cultivam perseverança.

Por Genielli Rodrigues