12 plantas medicinais para utilizar em chás

Conheça as propriedades e os benefícios de cada uma delas para a saúde

O chá de hibisco ajuda a regularizar o intestino Imagem: Shutterstock

Plantas são muito utilizadas para auxiliar no tratamento de doenças, principalmente em forma de chá. São usadas, por exemplo, para dor de garganta, problemas intestinais e mal-estar e, até mesmo, para emagrecer. Segundo o farmacêutico homeopata Jamar Tejada Dziedzinski, os chás também estimulam a hidratação do organismo, auxiliam no funcionamento intestinal, produzem enzimas digestivas e equilibram o sistema hídrico das células.

A seguir, Jamar Tejada Dziedzinski e Felipe Monnerat, nutricionista e professor de Educação Física, listam algumas plantas e suas propriedades. Confira!

1. Chá-verde

O chá-verde acelera o metabolismo, aumentando a perda de calorias, e ajuda a prevenir o envelhecimento precoce.

2. Hibisco

Além de saboroso, é diurético e ajuda a regularizar o intestino.

3. Espinheira santa

Ajuda a eliminar toxinas do corpo, melhora o funcionamento intestinal e ajuda a acelerar o metabolismo.

4. Gengibre

O gengibre é antioxidante e anti-inflamatório. Também é indicado para problemas na garganta e gripes.

5. Oliveira

Ajuda na queima de gordura, na digestão e melhora o funcionamento do intestino.

A camomila age contra a ansiedade e a insônia (Imagem: Shutterstock)

6. Camomila

A planta possui flores brancas e tem um sabor suave. O chá é feito com as flores secas da planta e, além de saboroso, oferece diversos benefícios para a saúde. Age contra a ansiedade e a insônia, tem efeito calmante, ameniza as inflamações das vias urinárias, cólicas menstruais, náuseas e problemas estomacais.

7. Cáscara sagrada

Potente laxante, ajuda a normalizar as funções do intestino.

8. Carqueja

Atua sobre fígado e intestinos. Tem ação diurética e ajuda a combater problemas digestivos.

9. Centella Asiática

Tem ação tonificante e possui propriedades rejuvenescedoras.

10. Sene

Tem ação laxativa e purgativa.

11. Erva-de-bugre

Tem ação diurética e ajuda a reduzir o colesterol ruim. Também contribui para diminuir o inchaço das pernas, pois ajuda a estimular a circulação sanguínea.

12. Canela

É termogênica e ajuda a estimular o metabolismo e a queimar gordura.

Consuma chás com cautela

Apesar dos benefícios listados, os chás de plantas devem ser tomados com cautela. Nunca substitua a água por eles, por exemplo. Além disso, devem ser consumidos moderadamente e nas doses indicadas, pois também podem oferecer riscos à saúde.