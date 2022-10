14 dicas para melhorar o engajamento nas redes sociais

Veja como se comunicar com o seu público e aumentar a credibilidade do seu produto ou serviço

Algumas práticas que ajudam a melhorar o engajamento nas redes sociais Imagem: Shutterstock

Segundo a mestre em comunicação Elaine Chovich, o engajamento nas redes sociais é importante porque revela como as pessoas estão dispostas a interagir com a empresa. “Por isso, não existe uma fórmula que possa determinar exatamente como aumentar o alcance dos conteúdos de um canal, exceto, pela observação e análise constante”, explica.

No entanto, ela ressalta que existem algumas práticas recorrentes que servem como pequenos parâmetros para isso. “As imagens, juntamente com o design, são tão importantes quanto o teor do texto na hora de passar uma mensagem e engajar seguidores – e, aqui, falamos tanto de fotos como de vídeos”, explica.

A seguir, confira algumas dicas para melhorar o engajamento da sua página.

2. Publique nos stories notícias sobre sua área de atuação.

3. Compartilhe nos stories o dia a dia do seu negócio.

4. Mostre a equipe por trás da produção.

5. Siga outras páginas de destaque que sejam do seu ramo e adapte ao seu produto ou serviço.

6. Ao invés de utilizar afirmações, induza o usuário a tentar fazer um determinado percurso mental por meio de perguntas. Além de parecer um desafio, promove a sensação de participação em um debate.

7. Compartilhe conteúdos de valor.

Estabeleça conexão com seu público nas redes sociais (Imagem: Shutterstock)

8. Responda comentários e estabeleça proximidade da audiência. Quando o usuário tem seu comentário respondido, ele se sente especial e, sem dúvida, volta mais vezes à página e cria um elo de confiança.

9. Lastrear conteúdos a partir de citações de pessoas admiradas pelo seu público-alvo também é uma forma de gerar credibilidade e consequentemente aumentar a adesão dos seguidores.

10. Envolver a audiência a partir de narrativas, especialmente criadas para demonstrar algum fato ou acontecimento, é uma forma de encantar e humanizar os conteúdos.

11. Quanto mais pessoas on-line, maiores são as chances de o conteúdo ser visto e distribuído de forma orgânica. Esse engajamento permite que o post fique no topo do feed dos seus seguidores e vá parar no Instagram Explorer.

12. Se pretende contratar um influenciador digital para divulgar sua marca, avalie bem. Às vezes, é mais indicado contratar um influenciador com menor número de seguidores, mas que fale diretamente com o seu público.

13. Recompense seu público com descontos ou com um conteúdo de qualidade. Antes de pedir algo, ofereça!

14. E, para finalizar, faça um roteiro para os seus posts. Defina dias das postagens, formatos, o que será produzido, para quem, com qual objetivo e quanto custará.