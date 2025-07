15 livros nacionais para o Dia do Escritor

Confira uma lista com obras que encantam, provocam e mostram a diversidade da literatura brasileira

Obras nacionais revelam o talento individual de cada escritor e a pluralidade da literatura brasileira Imagem: Andrii Zastrozhnov | Shutterstock

Comemorada em 25 de julho, o Dia do Escritor homenageia aqueles que transformam palavras em experiências e pensamentos em universos. Para celebrar a data, destacamos 15 nomes da literatura nacional cujas produções despertam sentimentos e questionamentos — com tramas que atravessam épocas e mergulham em dilemas humanos. Nesta seleção, diversos gêneros se entrelaçam e revelam a riqueza criativa presente na escrita brasileira. Confira!

1. Revolução da aprendizagem

“Revolução da aprendizagem” propõe uma mudança profunda na forma como as empresas encaram o desenvolvimento de pessoas Imagem: Divulgação | Editora DVS

Neste livro, a escritora Flora Alves propõe uma mudança profunda na forma como as empresas encaram o desenvolvimento de pessoas. Unindo experiência prática e olhar inovador, ela defende que a educação corporativa deve deixar de ser evento pontual para se tornar cultura viva, conectada à estratégia e à performance. Uma leitura fundamental para quem acredita que o crescimento das organizações começa pelo crescimento das pessoas.

2. Por que casamos

Em “Por que casamos”, Marcia Esteves Agostinho investiga por que as pessoas ainda buscam esse tipo de vínculo Imagem: Divulgação | Edições 70/Alta Books

Mesmo em tempos de amor líquido, o casamento continua sendo um ideal para muitas pessoas. Neste livro, a historiadora Marcia Esteves Agostinho investiga por que as pessoas ainda buscam esse tipo de vínculo. Com base na história, na biologia e na psicologia, ela analisa como os casamentos se formam, mudam e resistem ao longo do tempo — e o que sustenta (ou enfraquece) a vida a dois no mundo contemporâneo.

3. Ao meu redor

“Ao meu redor” mergulha em temas como morte, culpa e conexões espirituais Imagem: Divulgação | Editora Lucens e Citadel

Um dos nomes mais celebrados da literatura fantástica nacional, com dezenas de livros publicados, André Vianco lança “Ao meu redor”, um thriller sobrenatural que mergulha em temas como morte, culpa e conexões espirituais.

Na trama, duas irmãs se unem para desvendar um mistério que envolve o além — e enfrentam os próprios fantasmas nessa jornada. Com cenários tipicamente brasileiros e suspense de tirar o fôlego, Vianco reafirma seu talento em criar histórias arrepiantes com identidade nacional.

4. Encalhada? Não! Eu escolho

“Encalhada? Não! Eu escolho” reflete sobre espiritualidade, autoestima e liberdade emocional Imagem: Divulgação | Editora Loyola

Estar solteira não é um problema. Aceitar menos do que se merece, sim. Com uma abordagem direta e cheia de propósito, Adrielle Lopes convida a romper padrões tóxicos, cultivar amor-próprio e fazer escolhas conscientes no amor.

O livro reflete sobre espiritualidade, autoestima e liberdade emocional, revelando que a verdadeira plenitude começa com a coragem de se priorizar. Uma leitura transformadora para mulheres que desejam se curar, amadurecer e atrair relacionamentos saudáveis.

5. Círculos não são infinitos

“Círculos não são infinitos” traz reflexões sobre amor, identidade, espiritualidade e a beleza de se permitir sentir Imagem: Divulgação | Editora Mundo Cristão

Maeve Lee é uma jovem escritora que está passando por um bloqueio criativo e uma fase turbulenta no casamento. Com a vida desmoronando, ela revive o passado ao descobrir um caderno capaz de transportá-la para memórias esquecidas. Entre recomeços e feridas abertas, a protagonista rememora cenas marcantes da própria história em busca de sentido, cura, fé e reconexão com Deus.

Este romance cristão de Vitória Souza traz reflexões sobre amor, identidade, espiritualidade e a beleza de se permitir sentir. Uma jornada íntima e profunda sobre como voltar a si mesma pode ser o melhor enredo.

6. Outras versões de nós

“Outras versões de nós” é uma experiência única e pessoal, que mistura romance, fantasia e reflexões sobre identidade e amadurecimento Imagem: Divulgação | Editora Mood

Neste romance surpreendente, a autora Esperanza Luque convida você a vestir a pele de Charlotte, uma garota comum que recebe a chance de reescrever o próprio destino. Dividida entre o presente e versões de seu passado, ela explora o que poderia ter sido, enfrentando dilemas, paixões e segredos guardados.

Com escolhas que influenciam diretamente o rumo da história, feitas pelo próprio leitor, o livro se transforma em uma experiência única e pessoal, que mistura romance, fantasia e reflexões sobre identidade e amadurecimento.

7. Psicologia do sonho

Em “Psicologia do sonho”, Freud demonstra como os sonhos se relacionam tanto aos eventos passados que vivemos quanto a episódios de nosso cotidiano Imagem: Divulgação | Editora Edipro

Considerada a obra inaugural da psicanálise, em “Psicologia do sonho” Freud apresenta uma teoria revolucionária sobre o inconsciente e nos mostra como chegar ao significado dos sonhos. Por meio da análise de mais de duzentos casos, cinquenta deles do próprio autor, ele demonstra como os sonhos se relacionam tanto aos eventos passados que vivemos quanto a episódios de nosso cotidiano, nosso inconsciente e nossos desejos reprimidos.

8. O canto do amor eterno

“O canto do amor eterno” conta a história de um casal que, em cada vida, se reencontra em cenários políticos diferentes Imagem: Divulgação | Editora Labrador

A história de Elka e Mateus atravessa décadas e reencarnações, começando na República Velha e avançando até os dias atuais. Em cada vida, o casal reencontra-se em cenários políticos e sociais distintos do Brasil, enfrentando dores, traumas e o desafio de viver um amor que resiste ao tempo. Com referências históricas e elementos filosóficos, o livro de Proença mistura ficção e memória coletiva.

9. Verdades proibidas

Em “Verdades proibidas”, Rosangela Silva Schiabel explora o silêncio afetivo, a fé e a coragem de romper com as aparências Imagem: Divulgação | LC Design & Editorial

Raquel, uma mulher religiosa e casada, se vê dividida entre a moral e o desejo quando conhece um homem durante a ausência do marido. A relação extraconjugal transforma sua vida e desencadeia consequências inesperadas, incluindo um crime que muda o rumo da família. A autora Rosangela Silva Schiabel explora o silêncio afetivo, a fé e a coragem de romper com as aparências.

10. Uma lua de amor

“Uma lua de amor” é um romance que revela feridas emocionais profundas, dilemas morais e o poder redentor do amor Imagem: Divulgação | Editora The Gift Box

Na Londres do século XIX, um duque arruinado sequestra a irmã da mulher que o rejeitou para se vingar, mas o plano toma rumos inesperados quando sentimentos verdadeiros surgem. Alternando entre os pontos de vista dos protagonistas, o romance de Paula Toyneti Benalia revela feridas emocionais profundas, dilemas morais e o poder redentor do amor. Uma narrativa envolvente que mistura drama, sensualidade e redenção.

11. Nunca mais é muito tempo

“Nunca mais é muito tempo” narra a infância de uma menina entre Brasil e Portugal, marcada por mudanças culturais e emocionais Imagem: Divulgação | Editora Astrolábio

Com delicadeza e memória afetiva, Natalia Rodrigo narra a infância de uma menina entre Brasil e Portugal, marcada por mudanças culturais e emocionais. A obra revisita lembranças da migração, do reencontro com as raízes e dos choques culturais vividos ao atravessar o Atlântico. Em linguagem sensível, a autora transforma vivências reais em literatura sobre identidade e pertencimento.

12. Zarteu e a sociedade dos mortais

“Zarteu e a sociedade dos mortais” conta a história de um vampiro surgido na época de Alexandre, O Grande, e sua trajetória guiada por ética própria e sede de poder Imagem: Divulgação | Editora Viseu

Na estreia de uma trilogia vampiresca, Cristiano Nemeth resgata elementos históricos e mitológicos para criar uma fantasia sombria e intensa. A obra acompanha Zarteu, um vampiro surgido na época de Alexandre, O Grande, e sua trajetória ao lado de Romeu e Ariadne, com quem forma uma família guiada por ética própria e sede de poder. Ambientado entre IV a.C. e o século XX, o livro une ação, reflexões sobre pertencimento, e os conflitos internos de seres imortais que enfrentam dilemas profundamente humanos.

13. Os monstros do Rio das Mortes

“Os monstros do Rio das Mortes” questiona os limites morais, a violência banalizada e a complexidade das relações humanas em situações extremas Imagem: Divulgação | Editora Pacos Editorial

Misturando romance policial e drama psicológico, Davi Isaias da Silva apresenta uma história marcada por amizade, segredos e culpa. O livro retrata duas tramas que se cruzam: a de um grupo de amigos acusados de homicídio após uma pescaria trágica, e a de um ex-presidiário que assume um crime para proteger outro detento. Ambientada no Mato Grosso, a obra questiona os limites morais, a violência banalizada e a complexidade das relações humanas em situações extremas.

14. Instinto de eternidade

Em “Instinto de eternidade”, David Oliveira Silveira Junior conduz o leitor por uma jornada que cruza fé, tecnologia e mitologia Imagem: Divulgação | David Oliveira Silveira Junior

Nesta ficção científica com traços de realismo mágico, David Oliveira Silveira Junior conduz o leitor por uma jornada que cruza fé, tecnologia e mitologia. Após um trauma familiar, o jovem Damiel Bastos mergulha em investigações que o levam a uma corporação de engenharia espiritual, onde descobre estar no centro de uma antiga profecia. A narrativa transita por paisagens brasileiras e dilemas globais, propondo reflexões sobre transcendência, ancestralidade e o futuro da humanidade.

15. Max Oliver: o protetor da galáxia – parte 1

“Max Oliver: o protetor da galáxia – parte 1” narra a história de um adolescente comum que se funde a uma inteligência artificial e se torna um herói intergaláctico Imagem: Divulgação | Jonatas Aragão

Inspirado na estética dos anos 1990 e 2000, o livro acompanha Max, um adolescente comum que se funde a uma inteligência artificial e se torna um herói intergaláctico. Com referências a clássicos geek como Ben 10 e X-Men, a obra de Jonatas Aragão mistura multiversos, alienígenas e dilemas existenciais, tratando de temas como amadurecimento, empatia, desigualdade e coragem. Primeiro volume de uma trilogia, a narrativa é vibrante e cheia de ação.

Por Victória Gearini