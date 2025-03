16 alimentos que ajudam a regular a pressão arterial no calor

Veja como o cuidado com a alimentação é fundamental para prevenir e controlar a hipertensão

Manter a alimentação saudável é fundamental para pacientes com hipertensão Imagem: artem evdokimov | Shutterstock) </p>

Com o aumento global dos casos de hipertensão arterial, a conscientização sobre a importância da dieta na gestão da condição tornou-se essencial para promover a saúde e o bem-estar. A preocupação se intensifica em períodos de calor excessivo, como ocorre em diversas regiões do Brasil, já que a temperatura ambiente pode influenciar significativamente a pressão arterial.

De acordo com a docente da Faculdade Anhanguera de Rio Grande, Nathália Salomão, mestre em nutrição e alimentos, o calor provoca a dilatação dos vasos sanguíneos, um processo conhecido como vasodilatação. “A vasodilatação reduz a resistência ao fluxo sanguíneo, o que pode levar a uma diminuição da pressão arterial. Além disso, em climas quentes, a perda de líquidos através do suor pode levar à desidratação, que resulta na perda do volume sanguíneo, alteração da pressão, aumento da frequência cardíaca, estresse térmico, entre outros pontos”, alerta.

Diante disso, a mestre em nutrição explica que, tanto no tratamento quanto na prevenção da pressão alta, a prática de atividades físicas regulares e a alimentação saudável são fundamentais. “Entender quais alimentos ajudam no controle da hipertensão e quais devem ser evitados é essencial para a garantia de uma vida mais saudável”, destaca.

A seguir, Nathália Salomão indica 16 alimentos que ajudam a equilibrar a pressão arterial. Confira!

Frutas e vegetais

Banana : rica em potássio, ajuda a equilibrar os níveis de sódio no corpo;

: rica em potássio, ajuda a equilibrar os níveis de sódio no corpo; Beterraba : contém nitratos que ajudam a relaxar os vasos sanguíneos;

: contém nitratos que ajudam a relaxar os vasos sanguíneos; Espinafre : rico em magnésio e potássio, que ajudam a regular a pressão arterial;

: rico em magnésio e potássio, que ajudam a regular a pressão arterial; Abacate: fonte de potássio e gorduras saudáveis.

Grãos integrais

Aveia : rica em fibras, ajuda a reduzir os níveis de colesterol e a pressão arterial;

: rica em fibras, ajuda a reduzir os níveis de e a pressão arterial; Quinoa: fonte de proteínas e fibras, contribui para a saúde cardiovascular.

Laticínios com baixo teor de gordura

Leite desnatado : fonte de cálcio e vitamina D, que ajudam a manter a pressão arterial sob controle;

: fonte de cálcio e vitamina D, que ajudam a manter a pressão arterial sob controle; Iogurte natural: rico em probióticos, que podem ajudar a reduzir a pressão arterial.

Peixes e carnes magras

Salmão : rico em ômega 3, que ajuda a reduzir a inflamação e a pressão arterial;

: rico em ômega 3, que ajuda a reduzir a inflamação e a pressão arterial; Frango: fonte de proteínas magras, que ajudam a manter a saúde cardiovascular.

As amêndoas ajudam a relaxar os vasos sanguíneos Imagem: kuvona | Shutterstock

Nozes e sementes

Amêndoas : ricas em magnésio, ajudam a relaxar os vasos sanguíneos;

: ricas em magnésio, ajudam a relaxar os vasos sanguíneos; Semente de chia: fonte de ômega 3 e fibras, que ajudam a reduzir a pressão arterial.

Leguminosas

Feijão : rico em fibras e potássio, ajuda a regular a pressão arterial;

: rico em fibras e potássio, ajuda a regular a pressão arterial; Lentilha: fonte de proteínas e fibras, contribui para a saúde do coração.

Outros alimentos

Azeite de oliva : rico em gorduras monoinsaturadas, que ajudam a reduzir a pressão arterial;

: rico em gorduras monoinsaturadas, que ajudam a reduzir a pressão arterial; Alho: contém compostos que ajudam a relaxar os vasos sanguíneos.

Dicas adicionais

Para manter a pressão arterial sob controle, também é importante adotar certos hábitos:

Reduza o consumo de sal : o excesso de sódio pode aumentar a pressão arterial;

: o excesso de pode aumentar a pressão arterial; Hidrate-se bem : beber água suficiente ajuda a manter o equilíbrio de fluidos no corpo;

: beber água suficiente ajuda a manter o equilíbrio de fluidos no corpo; Evite alimentos processados: eles geralmente contêm altos níveis de sódio e gorduras saturadas.

Para mais informações sobre como controlar a hipertensão arterial por meio da dieta, consulte um médico, nutricionista ou outro profissional de saúde qualificado.

Por Nicholas Montini Pereira