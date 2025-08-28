17 projetos para o Dia do Voluntariado

Confira iniciativas para ajudar quem precisa em prol de um mundo sem fome e de paz

O voluntariado ajuda a transformar a vida de quem doa seu tempo e de quem é atendido nos projetos Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock

Em 28 de agosto comemora-se o Dia Nacional do Voluntariado, que foi criado para valorizar quem doa tempo, trabalho e habilidades em favor do bem comum. A Fraternidade sem Fronteiras (FSF), organização humanitária com sede em Campo Grande (MS) e atuação internacional, mantém vários projetos centrais no Brasil e na África, além de uma rede de iniciativas permanentes que mobilizam milhares de pessoas em diferentes áreas.

“É nítida a força de cada um nesse movimento e todos são importantes porque não existe ação pequena no bem. Como o nome diz, ‘voluntário’ é algo espontâneo e de coração”, define a gerente de voluntariado da FSF, Priscila Alexandre.

Os projetos representam a essência do trabalho humanitário da organização. Cada iniciativa nasce de uma necessidade concreta e se sustenta pela dedicação dos voluntários, que encontram a sua forma única de transformar vidas. “Há muitas áreas, meios de se doar e de participar. Cada pessoa encontra o seu lugar, o seu cantinho, onde o coração vai falar mais alto e ela vai conseguir fluir no caminho do bem”, comenta.

Abaixo, confira algumas iniciativas promovidas pela FSF em prol de um mundo sem fome e de paz:

Fraternidade na Rua: presente em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, acolhe pessoas em situação de rua com refeições, atendimentos de saúde, apoio psicológico, oficinas, cortes de cabelo e rodas de conversa. Amor sem Dimensões: apoio a pacientes com doenças neurológicas. Oportunidades para profissionais de saúde, costureiras, fisioterapeutas, artesãos e voluntários em bazares. Jardim das Borboletas: assistência a pessoas com epidermólise bolhosa, incluindo campanhas de arrecadação de medicamentos e montagem de kits de cuidados, as “caixinhas de amor”. Orquestra Fraternidade sem Fronteiras: em Campo Grande (MS), o projeto promove educação musical para crianças e adolescentes, contando com voluntários para arrecadação de alimentos, roupas e transporte. Alimentos sem Fronteiras: desenvolvimento de agroflorestas e reflorestamento sustentável, capacitando comunidades locais. Arquitetura sem Fronteiras: arquitetos e engenheiros elaboram projetos e oferecem consultoria técnica às obras da FSF. Artes sem Fronteiras: incentiva a manifestação artística como ferramenta de transformação social e fortalecimento da cultura local. Sonhar sem Fronteiras: professores e educadores voluntários oferecem aulas, reforço escolar e cursos profissionalizantes. Teaching Without Borders: cursos de inglês para acolhidos, colaboradores e voluntários. Saúde Mental sem Fronteiras: psicólogos e psiquiatras voluntários apoiam o bem-estar emocional de acolhidos, colaboradores e voluntários. Chef sem Fronteiras: eventos gastronômicos para gerar recursos e capacitar comunidades em gastronomia como fonte de renda. Cadernos Fraternos: confecção artesanal de capinhas de cadernos doados a crianças acolhidas. Mãos que Costuram Amor e Instituto Costurando com Amor: produção de roupas destinadas aos outros projetos. Grupo de Jovens FSF: mobilização da juventude em atividades solidárias. Ubuntu Nation: oficinas de costura para roupas e acessórios. Livros Fraternos: arrecadação e venda de livros para criar bibliotecas nos projetos. Engenharia sem Fronteiras: profissionais que colaboram com orçamentos, desenhos e consultorias para obras.

Colocar-se à disposição do outro nos torna seres humanos melhores Imagem: Ground Picture | Shutterstock

Impacto do voluntariado

Para Priscila Alexandre, o voluntariado vai muito além de ajudar quem precisa. “O voluntariado precisa de boa vontade e do se colocar à disposição do outro. É um movimento transformador, porque a gente fala em amor, fala em doação, fala em caridade, mas o processo que fica dentro de todos esses sentimentos é você se tornar um ser humano melhor”, afirma.

Rede de solidariedade

A força do voluntariado da FSF se estende por todos os estados brasileiros e já alcança outros sete países, como Alemanha, Canadá, Estados Unidos, Itália, Reino Unido, França e Suíça. Médicos, psicólogos, professores, arquitetos, artistas, cozinheiros, costureiras e muitos outros profissionais unem seus talentos em prol de quem mais precisa.

“Nossos requisitos são ter amor no coração e desejo de ajudar o próximo exercendo a fraternidade”, finaliza o coordenador do polo do Fraternidade na Rua em Belo Horizonte, Rodrigo Ferreira.

Como fazer para ser voluntário

Para conhecer as ações já realizadas pelos voluntários da FSF, acesse o Portal do Voluntário. No mesmo espaço é possível se cadastrar para ser um voluntário.

Por Giovana Oliveira