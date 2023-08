18 sobremesas veganas para deixar seus dias mais doces

Veja como preparar opções deliciosas e sem ingredientes de origem animal

Cookie de limão Imagem: Chatham172 | ShutterStock

Desfrutar de uma sobremesa deliciosa após as refeições é um prazer incomparável para quem ama doce. E a experiência pode ficar ainda melhor quando as opções não só são irresistíveis, mas também fáceis de preparar e adequadas para uma variedade de gostos, especialmente para aqueles que seguem uma dieta vegana. Pensando nisso, trouxemos algumas receitas de sobremesas livres de ingredientes de origem animal que com certeza deixarão os seus dias mais doces. Confira!

Cookie de limão

Ingredientes

1 xícara de chá de açúcar

80 ml de óleo vegetal

2 colheres de sopa de leite vegetal

1/2 colher de chá de fermento

Suco e raspas de um limão

Farinha de trigo para enfarinhar

Óleo para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o açúcar, o óleo, o leite, o suco e as raspas de limão. Acrescente a farinha de trigo e o fermento. Misture até formar uma massa que solte das mãos. Em seguida, faça bolinhas e coloque em uma assadeira untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Coloque as bolinhas com distância de 2 dedos entre elas. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 20 minutos.

Flan de chocolate

Ingredientes

3 xícaras de chá de leite de aveia

3/4 de xícara de chá de açúcar mascavo

4 colheres de sopa de chocolate 70% cacau

2 colheres de sopa de fécula de batata

1 colher de sopa de ágar-ágar

3 colheres de sopa de água quente

2 colheres de chá de extrato de baunilha

Óleo vegetal para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, dissolva o ágar-ágar na água quente e reserve. Em uma panela, adicione o leite de aveia, o açúcar, a fécula de batata e o extrato de baunilha. Misture tudo até ficar homogêneo. Leve ao fogo médio e mexa sem parar. Quando começar a ferver, acrescente o ágar-ágar e o chocolate, mexa até engrossar. Desligue o fogo. Unte com óleo uma forma de pudim e despeje a mistura. Espere amornar. Leve à geladeira por cerca de 4 horas ou até ficar firme.

Trufa no copinho

Ingredientes

300 g de abacate

150 g de chocolate amargo sem leite na composição (60% de cacau ou mais)

45 g de açúcar

20 g de cacau em pó

Framboesa e nibs de cacau para decorar

Modo de preparo

Derreta o chocolate em banho-maria e misture o açúcar enquanto ele ainda está quente, para derreter os cristais. Adicione todos os ingredientes em um processador ou liquidificador e bata até obter uma textura homogênea. Se quiser, utilize um saco de confeitar para colocar nos copinhos. Finalize com pedacinhos de framboesa e nibs de cacau.

Curau de milho-verde

Ingredientes

3 espigas de milho-verde

2 xícaras de chá de leite de coco

1/3 de xícara de chá de açúcar

1 pitada de sal

Canela em pó a gosto

Modo de preparo

Retire os grãos de milho-verde da espiga com a ajuda de uma faca. Bata no liquidificador o milho e o leite de coco até que a mistura fique homogênea. Utilizando uma peneira, coe a mistura para retirar o líquido e descarte o bagaço. Transfira para uma panela e adicione o açúcar e o sal. Cozinhe em fogo médio até levantar fervura e formar um creme grosso. Desligue o fogo e transfira para um recipiente. Leve à geladeira e deixe esfriar por cerca de 1 hora. Sirva polvilhado com canela em pó.

Pavê de paçoca

Ingredientes

4 xícaras de chá de leite vegetal

1/2 xícara de chá de açúcar

1 1/2 xícara de chá de pasta de amendoim

6 colheres de sopa de amido de milho

2 colheres de sopa de rum

1 pacote de bolacha maisena sem leite ou ovos na composição

1 xícara de chá de xerém de amendoim (amendoim grosseiramente triturado)

Paçoca esfarelada a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, dilua o amido de milho em meia xícara de chá de leite. Em uma panela, misture o amido diluído com 3 xícaras de chá de leite e o açúcar. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar. Em seguida, adicione a pasta de amendoim e misture. Desligue o fogo quando a mistura estiver homogênea.

Em um recipiente raso, misture meia xícara de chá de leite vegetal com o rum. Molhe os biscoitos nessa mistura. Em uma forma de silicone forrada com papel-alumínio, faça camadas intercaladas de biscoitos e creme. Polvilhe paçoca esfarelada entre as camadas. Leve à geladeira por cerca de 6 horas e desenforme. Cubra com xerém de amendoim e sirva em seguida.

Pudim de tapioca (Imagem: WS-Studio | ShutterStock)

Pudim de tapioca

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de tapioca granulada

1 1/2 xícara de chá de coco ralado

1 xícara de chá de açúcar

800 ml de leite de coco

2 colheres de sopa de óleo vegetal

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite de coco, o açúcar e 1 xícara de chá de coco ralado. Misture até ficar homogêneo. Leve ao fogo médio e, aos poucos, vá adicionando a tapioca granulada, mexendo sempre para não empelotar. Mexa até engrossar. Unte uma forma de pudim com o óleo e polvilhe o restante do coco ralado. Transfira a mistura para a forma e deixe esfriar em temperatura ambiente. Após isso, leve à geladeira por cerca de 4 horas. Sirva em seguida.

Doce de abacaxi

Ingredientes

2 xícaras de chá de abacaxi pérola picado em cubos

5 xícaras de chá de água

3/4 de xícara de chá de açúcar cristal

2 colheres de chá de ágar-ágar

3 colheres de sopa de leite de coco

Modo de preparo

Em uma panela, em fogo médio, coloque o abacaxi picado, a água e o açúcar cristal e misture bem. Quando começar a borbulhar, abaixe o fogo e cozinhe por mais 45 minutos. Acrescente o ágar-ágar e misture até dissolver completamente. Coloque o leite de coco e misture novamente. Coloque o doce em tacinhas e leve à geladeira por cerca de 2 horas.

Cookie de baunilha com chocolate

Ingredientes

2/3 de xícara de chá de açúcar cristal

2/3 de xícara de chá de açúcar mascavo

2/3 de xícara de chá de óleo de coco

2 colheres de chá de essência de baunilha

2 1/2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

1 colher de chá de fermento em pó

1/2 xícara de chá de leite de amêndoas

150 g chocolate amargo vegano em gotas ou picado

Modo de preparo

Em uma batedeira, misture o açúcar cristal, o açúcar mascavo e o óleo de coco até ficar homogêneo. Acrescente a essência de baunilha e o leite de amêndoas até virar uma massa. Adicione 2/3 da farinha de trigo e bata mais um pouco. Retire da batedeira e acrescente o bicarbonato, o fermento e 1/3 restante da farinha de trigo e misture com uma espátula. Adicione o chocolate em gotas e misture mais um pouco. Coloque a massa em pequenas porções em uma assadeira com papel-manteiga, deixando um bom espaço entre as porções. Leve ao forno preaquecido a 180˚C por 15 minutos.

Bolo de chocolate com raspas laranja

Ingredientes

6 xícaras de chá de farinha de trigo

2 xícaras de chá de açúcar demerara

1 xícara de chá de açúcar mascavo

1 xícara de cacau em pó

Raspas de 2 laranjas

1 pitada de sal

3 1/2 xícaras de chá de água

1 xícara de chá de óleo de coco

1 colher de sopa de fermento químico

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture todos os ingredientes secos, exceto o fermento e as raspas de laranja. Depois, adicione o óleo de coco e a água e misture delicadamente. Adicione o fermento e misture. Despeje a massa na forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180˚C por 25 minutos. Nos últimos 15 minutos, diminua a temperatura para 150˚C.

Churros com doce de leite

Ingredientes

Churros

1 xícara de chá de água

1/2 colher de chá de essência de baunilha

1 colher de sopa de manteiga de cacau

1/2 colher de chá de sal

2 colheres de sopa de açúcar de coco

1 colher de chá de azeite de oliva

1 1/4 de xícara de chá de farinha de arroz

1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

1 colher de sobremesa de fermento em pó

Açúcar demerara com canela para polvilhar

Doce de leite

1 xícara de chá de castanha-de-caju

1/4 de xícara de chá de amendoim torrado

1 pitada de sal

1 xícara de chá de água

1 colher de sobremesa de azeite de oliva

1 xícara de chá de açúcar demerara

Modo de preparo

Churros

Misture os 6 primeiros ingredientes em uma panela e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até a manteiga derreter. Fora do fogo, acrescente as farinhas aos poucos, mexendo vigorosamente, até incorporar. Por fim, misture o fermento. Distribua a massa em forminhas descartáveis e acomode em uma assadeira. Asse em forno médio preaquecido por cerca de 40 minutos ou até dourar. Depois de desenformar, envolva os churros no açúcar demerara com canela.

Doce de leite

No liquidificador, triture as castanhas-de-caju com o amendoim, o sal e metade da água e transfira para uma panela. Adicione os demais ingredientes e o restante da água. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Depois, aguarde esfriar e sirva com os churros.

Pudim

Ingredientes

1 xícara de chá de açúcar

2 xícaras de chá de leite de amêndoas

2 colheres de sopa de amido de milho

1 colher de chá de ágar-ágar

1 colher de chá de extrato de baunilha

1 xícara de chá de açúcar

Modo de preparo

Coloque 1/2 xícara de chá de açúcar em uma panela e leve ao fogo baixo para derreter. Com cuidado, acrescente a água e cozinhe até engrossar e obter um caramelo. Despeje em uma forma de furo central e reserve. Dissolva o amido de milho e o ágar-ágar em 1 xícara de chá de leite e reserve.

Em uma panela, em fogo médio, ferva o restante do leite com 1/2 xícara de chá de açúcar e o extrato de baunilha. Quando começar a levantar fervura, abaixe o fogo e, lentamente, acrescente a outra xícara de chá de leite com o amido de milho e o ágar-ágar. Espere levantar fervura novamente e desligue o fogo.

Despeje a mistura ainda quente na forma com calda de caramelo. Em seguida, cubra-a com papel-alumínio e asse em banho-maria, no forno preaquecido a 180º C, por cerca de 40 minutos. Por último, leve para gelar por 6 horas.

Musse de maracujá (Imagem: flanovais | Shutterstock)

Musse de maracujá

Ingredientes

200 g de creme de soja

3/4 de xícara de chá de suco de maracujá natural concentrado

3/4 de xícara de chá de leite condensado de soja

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata o leite condensado de soja, o creme de soja e o suco de maracujá até obter uma mistura homogênea. Distribua a mistura em um recipiente e leve à geladeira até a musse ficar firme.

Dica: decore a musse com a polpa do maracujá.

Pudim de chia com morango

Ingredientes

4 colheres de sopa de sementes de chia

3 colheres de sopa de coco ralado seco e sem açúcar

Açúcar a gosto

1 1/2 xícara de chá de leite de coco

1/2 colher de chá de extrato de baunilha

200 g de morangos picados

1/2 xícara de chá de açúcar demerara

1 colher de sopa de suco de limão

Morangos e folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a chia, o coco ralado, o leite de coco e o extrato de baunilha. Misture bem e adoce a gosto. Tampe e leve à geladeira por pelo menos 6 horas. Para fazer a geleia, coloque em uma panela os morangos picados, o açúcar demerara e o suco de limão. Deixe cozinhar em fogo baixo até os morangos ficarem bem derretidos, mexendo sempre. Na hora de servir, coloque o creme de chia em um copinho, cubra com um pouco de geleia e decore com morangos e folhas de hortelã.

Iogurte de morango

Ingredientes

2 xícaras de chá de leite de amêndoas

200 g de morangos picados

2 colheres de sopa de goma de tapioca

1 colher de sopa de suco de limão

3 colheres de sopa de açúcar demerara

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite de amêndoas, os morangos picados, a goma de tapioca, o sal, o suco de limão e açúcar. Bata até obter uma mistura homogênea. Leve para cozinhar em fogo médio até ferver, depois diminua o fogo e cozinhe por mais 2 minutos. Espere esfriar e leve à geladeira por 4 horas. Após esse período, bata o iogurte por 1 minuto na batedeira e sirva.

Brigadeiro

Ingredientes

Leite condensado vegano

1 xícara de chá de leite de coco em pó

3/4 de xícara de açúcar demerara

2 colheres de sopa de óleo de coco derretido

1/4 de colher de chá de sal

1/2 xícara de chá de água quente

Brigadeiro

395 g de leite condensado vegano

2 colheres de sopa de cacau em pó

1/4 de xícara de chá de chocolate 70% cacau picado

1 pitada de sal

1 xícara de chá de chocolate granulado vegano

Modo de preparo

Leite condensado

Junte o leite de coco em pó e o açúcar demerara em um liquidificador e bata até misturar bem os dois ingredientes. O açúcar deve ficar totalmente pulverizado. Adicione o óleo de coco, o sal e a água quente, bata por mais 2 minutos. A mistura deve ficar homogênea e cremosa.

Brigadeiro

Adicione todos os ingredientes em uma panela, exceto o chocolate granulado, e cozinhe em fogo médio até começar a desgrudar do fundo da panela. Retire do fogo, coloque em um recipiente e aguarde esfriar. Ele irá engrossar e ficará no ponto de enrolar. Para enrolar, unte as mãos com óleo de coco ou creme vegetal de sua preferência. Após isso, passe os brigadeiros no granulado.

Beijinho

Ingredientes

1/2 xícara de chá de leite de amêndoas

1 colher de sopa de farinha de trigo

200 ml de leite de coco

3/4 de xícara de chá de coco ralado seco e sem açúcar

3/4 de xícara de chá de açúcar demerara

1 pitada de sal

1 xícara de chá de coco ralado seco para enrolar os beijinhos

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o leite de amêndoas, adicione a farinha de trigo e misture até ficar uniforme. Coloque em uma panela, com o leite de coco, o coco ralado seco, o açúcar e a pitada de sal. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 20 minutos ou até ficar bem firme, para conseguir modelar. Misture sempre para não queimar. Desligue o fogo e coloque em um prato para esfriar até conseguir modelar as bolinhas. Para enrolar, unte as mãos com óleo de coco ou creme vegetal de sua preferência. Passe os beijinhos no coco ralado.

Creme de avelã

Ingredientes

2 xícaras de chá de avelãs

1 1/2 xícara de chá de chocolate 70% cacau derretido

1/2 xícara de agave

1/4 de copo de leite vegetal

1/2 colher de chá de essência de baunilha

Modo de preparo

Coloque as avelãs em uma assadeira e leve ao forno baixo por cerca de 10 minutos. Deixe esfriar. Usando um pano de prato, embrulhe as avelãs e esfregue para que a pele saia. Retire a pele de, pelo menos, metade das avelãs. Processe as avelãs por 15 a 20 minutos até formar uma pasta homogênea. Adicione o chocolate derretido, o agave e a essência de baunilha. Vá adicionando o leite vegetal aos poucos. Acrescente mais leite ou agave, se desejar.

Brigadeiro de batata-doce

Ingredientes

1/2 xícara de chá de batata-doce cozida e amassada

2 colheres de sopa de cacau em pó

1/3 de xícara de chá de açúcar mascavo

1 colher de sobremesa de óleo de coco

Nozes picadas para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, misture a batata-doce com os demais ingredientes. Leve ao fogo médio até que a mistura comece a desgrudar da panela. Despeje em um prato e espere esfriar por completo. Deixe por 20 minutos na geladeira antes de enrolar. Faça bolinhas, passe nas nozes e sirva.