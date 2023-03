2 receitas de chás para ajudar no funcionamento do organismo

O farmacêutico indica duas opções e explica os benefícios das plantas medicinais

Existem inúmeras espécies de plantas com propriedades terapêuticas. Dessa forma, quando elas são utilizadas em chás, oferecem diversos benefícios para a saúde. “Os chás potencializam os benefícios específicos de cada planta e com as catequinas, substâncias encontradas nestas, ainda ajudam no processo de desintoxicação”, explica o farmacêutico homeopata Jamar Tejada.

Segundo ele, os chás também estimulam a hidratação do organismo, auxiliam no funcionamento intestinal, produzem enzimas digestivas e equilibram o sistema hídrico das células. Veja abaixo duas receitas de chás indicadas por Jamar Tejada:

Chá de matcha

O matcha atua contra os radicais livres. É uma excelente opção antienvelhecimento e auxilia no emagrecimento.

Ingredientes

1/2 colher de chá de matcha

50 ml de água fervente

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água em fogo médio separadamente. Mantenha a temperatura na média de 70°C. Coloque o pó de matcha em uma xícara e despeje a água quente. Mexa rapidamente até diluir o chá. Sirva em seguida.

Chá de hibisco (Imagem: Mironmax Studio | ShutterStock)

Chá de hibisco

O chá de hibisco facilita a digestão, estimula a queima de gordura corporal, regulariza o intestino e combate a retenção de líquidos. Além disso, diminui a pressão arterial e melhora a circulação sanguínea, devido à presença de vitamina C.

Ingredientes

2 colheres de sopa de hibisco seco

1 l de água

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água em fogo médio separadamente e acrescente o hibisco. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe descansar por aproximadamente 10 minutos. Coe e sirva em seguida.