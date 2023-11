2 receitas fitness fáceis para fazer em casa

Nutricionista ensina a preparar pratos saudáveis e deliciosos para inserir na rotina

Salada de atum tropical Imagem: Olha Solodenko | Shutterstock

Uma alimentação saudável é essencial para apoiar e potencializar os resultados de um estilo de vida fitness. Além de fornecer a energia necessária para sustentar treinos intensos, uma dieta equilibrada e nutritiva desempenha um papel fundamental na recuperação muscular, na prevenção de lesões e na melhoria do desempenho atlético.

Com isso, a nutricionista Andréia Camilla, que atende pelo GetNinjas, plataforma para contratação de serviços no Brasil, ensina 2 receitas fitness saborosas e nutritivas. Confira!

Salada de atum tropical

Ingredientes

Folhas de alface a gosto

170 g de atum sólido em óleo comestível

sólido em óleo comestível 2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola picada

Suco de 1 limão-galego

1 pepino sem casca e cortado em cubos

1 pimentão verde cortado em cubos

4 tomates cortados em cubos

4 colheres de sopa de vinagre

Cebolinha picada, salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, junte o pepino, o pimentão, os tomates, a cebola, o suco de limão e o atum e misture bem. Logo após, cubra a mistura com plástico filme e reserve por 2 horas. Depois, em uma saladeira, coloque as folhas de alface, o vinagre, o azeite, a cebola, a salsinha, a cebolinha, o sal e a pimenta-do-reino. Misture e sirva com o atum reservado.

Bolo de maçã com cacau na caneca Imagem: Bjoern Wylezich | Shutterstock

Bolo de maçã com cacau na caneca

Ingredientes

2 maçãs picadas

picadas 2 ovos

2 colheres de sopa de cacau em pó 70%

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as maçãs, os ovos e o cacau em pó e bata até ficar homogêneo. Logo após, transfira a mistura para uma caneca e leve para o micro-ondas por apenas 5 minutos. Sirva em seguida.

Por Bruna Zanin