2 sucos poderosos para turbinar o bronzeado

Profissional ensina receita e dá dicas para você conquistar um bronzeado saudável e manter a pele hidratada

Suco bronzeado dourado Imagem: Shutterstock

O verão é a estação do ano favorita de várias pessoas. Com a chegada dos dias de sol, muitos aproveitam para ganhar o tão sonhado bronzeado. Para isso, manter a pele hidratada é essencial, já que, além de evitar o descascamento, o cuidado melhora a propriedade da epiderme, protegendo-a contra diversos agentes agressores do meio ambiente. O farmacêutico Jamar Tejada, lembra que a hidratação também vem de dentro: então, é importante consumir bastante água e sucos com vitamina C.

“Alguns suplementos podem ajudar no cuidado com a pele durante a exposição solar, como o picnogenol, uma substância extraída do pinheiro que tem alto poder oxidante, reduzindo os danos causados à pele por radicais induzidos pela luz solar. E, no mais, ainda vale evitar banhos muito quentes e prolongados para não descamar a pele e perder o bronzeado mais rápido”, alerta o especialista.

A fim de te ajudar a conquistar um bronzeado bonito de forma saudável, o profissional ensina a preparar 2 sucos saborosos e refrescantes. Confira!

Suco bronzeado dourado

Este suco estimula a produção da melanina, responsável pela pigmentação da pele.

Ingredientes

3 cenouras descascadas e cortadas em rodelas

1 florete de brócolis

1 beterraba descascada e picada

400 ml de água

10 morangos cortados em rodelas

cortados em rodelas 1 colher de chá de cúrcuma

Gengibre a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira o suco para um copo e sirva em seguida.

Suco para acelerar o bronzeado

Feito com frutas ricas em betacaroteno (essa substância deixa a pele mais morena quando exposta ao sol). Este suco ativa a melanina, deixando a pele morena (e não vermelha) e evitando que descasque depois. Além do betacaroteno, é rico em vitamina E e minerais. É indicado para melhorar a saúde e a hidratação da pele.

Ingredientes

Polpa de 1 mamão-papaia

1 colher de chá de linhaça

1 xícara de chá de água

1 colher de sopa de salsinha

1 cenoura picada

1 manga descascada e picada

2 laranjas

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida. Se quiser um melhor resultado, faça este suco todos os dias, começando, no mínimo, 15 dias antes da exposição ao sol e durante os dias de praia ou piscina.

Frutas e legumes ricos em betacaroteno estimulam o bronzeado da pele (Imagem: Shutterstock)

Dicas para conquistar o bronzeado perfeito

O farmacêutico Jamar Tejada elenca algumas dicas para manter a pele hidratada e evitar problemas. Confira!

Coma alimentos ricos em betacaroteno (frutas e legumes de cor vermelha, laranja ou amarela). O alimento de cor alaranjada colabora com o tom bronzeado;

ricos em betacaroteno (frutas e legumes de cor vermelha, laranja ou amarela). O alimento de cor alaranjada colabora com o tom bronzeado; Lembre-se que os antioxidantes ajudam a reduzir a inflamação da pele durante os dias de exposição e protegem dos danos causados pelo sol. Coma mais frutas, legumes, verduras, grãos e alimentos integrais;

E, por fim, beba de dois a três litros de água por dia e aposte nos hidratantes à base de ureia e glicerina, que são mais eficazes e evitam o ressecamento da pele, deixando o bronzeado mais saudável e prolongado.

Por Mayra Barreto