20 informações sobre a queda de cabelo feminina

Dermatologista explica as causas e como lidar com esse tipo de problema

A queda de cabelo feminina difere da masculina em padrões e distribuição Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

A queda de cabelo é um problema comum que a maioria das pessoas enfrentará em algum momento da vida, devido aos variados fatores que podem desencadeá-la. Entre as causas mais frequentes estão o estresse, as alterações hormonais, a genética, as deficiências nutricionais e até mesmo o uso excessivo de produtos químicos nos cabelos.

Essa condição pode ser temporária ou permanente, dependendo da causa subjacente, e afeta tanto homens quanto mulheres de diferentes idades. Reconhecer que a queda de cabelo é uma parte normal da vida pode ajudar a desmistificar o problema e incentivar a busca por tratamentos adequados e mudanças no estilo de vida que possam minimizar seu impacto.

A seguir, a Dra. Carolina Molina Gamallo, dermatologista e membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, com especialização em tricologia e transplante capilar, lista 20 informações que toda mulher precisa saber sobre queda de cabelo. Confira!

1. Causas comuns

A queda de cabelo pode ser causada por uma variedade de fatores, incluindo genética, hormônios, estresse, dieta, condições médicas e tratamentos agressivos para o cabelo.

2. Padrões de calvície

A calvície masculina e feminina segue padrões distintos. Nos homens, geralmente começa com a recessão das têmporas e calvície no topo da cabeça. Nas mulheres, tende a ser mais difusa, com perda de volume em todo o couro cabeludo.

3. Ciclo de crescimento do cabelo

O cabelo passa por um ciclo de crescimento composto por três fases: anágena (crescimento), catágena (transição) e telógena (repouso e queda).

4. Alopecia

Alopecia é o termo médico para queda de cabelo. Existem vários tipos, incluindo alopecia areata (queda de cabelo em áreas específicas), alopecia androgenética (calvície padrão) e eflúvio telógeno (queda capilar aumentada e difusa).

5. Fatores genéticos

A predisposição genética desempenha um papel significativo na queda de cabelo. Se seus pais ou avós têm histórico de calvície, você tem maior probabilidade de desenvolver o mesmo padrão.

6. Hormônios

Alterações hormonais, como as que ocorrem após a gravidez (puerpério), menopausa ou distúrbios da tireoide, podem desencadear a queda de cabelo.

7. Estresse

O estresse físico ou emocional pode desencadear a queda de cabelo temporária, conhecida como eflúvio telógeno.

O cuidado com a alimentação é importante para prevenir a queda de cabelo Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

8. Deficiências nutricionais

Uma dieta pobre em nutrientes essenciais, como ferro, zinco, vitaminas do complexo B e proteínas, pode contribuir para a queda de cabelo.

9. Tratamentos médicos

Alguns tratamentos médicos, como quimioterapia, radiação e certos medicamentos, podem causar queda de cabelo como efeito colateral.

10. Trauma físico

Traumas no couro cabeludo, como ferimentos ou cicatrizes, podem prejudicar os folículos capilares e levar à queda de cabelo.

11. Idade

A queda de cabelo é mais comum à medida que envelhecemos, devido à diminuição da atividade dos folículos capilares.

12. Diagnóstico

O diagnóstico preciso da causa da queda de cabelo é essencial para determinar o tratamento adequado. Isso geralmente requer avaliação por um dermatologista ou médico especializado em saúde capilar.

13. Tratamentos

Os tratamentos para queda de cabelo incluem medicamentos tópicos ou orais, terapias a laser, transplante capilar e terapias alternativas, como acupuntura e suplementos nutricionais.

O apoio emocional é importante para ajudar a lidar com a queda de cabelo Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

14. Efeitos emocionais

A queda de cabelo pode ter um impacto significativo na autoestima e bem-estar emocional. É importante buscar apoio emocional, se necessário, ao lidar com a queda de cabelo.

15. Cuidados com o cabelo

Cuidados adequados com o cabelo, como evitar penteados apertados, produtos químicos agressivos e excesso de calor, podem ajudar a prevenir danos e queda de cabelo.

16. Proteção solar

Proteger o couro cabeludo dos raios UV prejudiciais pode ajudar a prevenir danos ao cabelo e ao couro cabeludo, reduzindo assim a queda induzida pelo sol.

17. Higiene adequada

Manter o couro cabeludo limpo e saudável é importante para promover o crescimento capilar e prevenir problemas como a dermatite seborreica (caspa).

18. Consulte um especialista

Se você estiver preocupado com a queda de cabelo, consulte um dermatologista ou médico especializado em saúde capilar para avaliação e orientação adequadas.

19. Tratamento precoce

Iniciar o tratamento o mais cedo possível pode ajudar a minimizar a perda de cabelo e melhorar as chances de regeneração capilar.

20. Expectativas realistas

É importante ter expectativas realistas sobre os resultados do tratamento para queda de cabelo. Nem todos funcionam para todas as pessoas, e pode levar tempo para ver resultados significativos.

Por Sarah Monteiro