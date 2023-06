3 afirmações positivas que podem melhorar o seu dia

Iniciar a manhã com pensamentos positivos pode aumentar a autoconfiança e ajudar a lidar com o estresse

Acesse o seu interior com mantras Imagem: Halfpoint | ShutterStock

A frase “Você atrai aquilo que você transmite” já impactou muitas pessoas em algum momento de suas vidas, e é nesse contexto que a espiritualista Kelida Marques trabalha. Ela destaca a importância das afirmações diárias como uma prática poderosa para alcançar e manter coisas positivas, atraindo boas vibrações e afastando as dificuldades da vida.

Pratique os mantras

Pensamento e atitude precisam estar em congruência e, por isso, a profissional destaca três afirmações importantes que devem ser praticadas como um mantra. São elas:

Minha mente está em paz;

Estou cheio de energia para fazer todas as atividades diárias da minha vida;

da minha vida; Sou saudável em todos os aspectos da minha vida.

Benefícios da prática

Conforme Kelida Marques, essas frases são capazes de fortalecer a crença pessoal, aumentar a autoconfiança e a ajudar a lidar melhor com o estresse e as pressões do dia a dia. “Ao emanar estas palavras, a pessoa estará trazendo para si declarações positivas que atuam como encorajamento, gratidão, amor-próprio ou qualquer outra expressão que ressoe com a essência do indivíduo e farão toda a diferença ao longo do dia”, afirma.

Atividades espirituais regulares contribuem para o bem-estar (Imagem: fizkes | ShutterStock)

Mudança de hábitos

Ao proferir os mantras, é possível criar uma mentalidade positiva que fortalecerá a conexão com o seu EU interior, permitindo enfrentar os desafios cotidianos com maior equilíbrio e serenidade. “Quando repetimos afirmações positivas, estamos programando nossa mente e nossas emoções para atrair e manifestar aquilo que desejamos em nossas vidas“, ressalta a espiritualista.

Ainda de acordo com a profissional, além das afirmações diárias, é importante cultivar práticas espirituais regulares, como meditação, oração e introspecção. Elas oferecem um tempo valioso para a conexão com o mundo espiritual, permitindo que a tranquilidade e a clareza mental se manifestem.

Importância da espiritualidade

A espiritualidade pode ser o nosso refúgio em diversos momentos. “A espiritualidade não é apenas uma parte de nossa vida, mas sim a essência de nossa existência”, diz Kelida Marques. “Ao abraçar e nutrir nossa conexão espiritual, descobrimos um oceano de tranquilidade que pode nos guiar em todos os momentos, sejam eles alegres ou desafiadores”.

Por Alice Veloso