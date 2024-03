3 benefícios do ômega 3 para as crianças

Médica explica como esse tipo de ácido graxo favorece o desenvolvimento dos pequenos

O ômega 3 pode ser obtido a partir do consumo de nozes e peixes Imagem: CalypsoArt | Shutterstock

Integrar ômega 3 na dieta é uma prática frequentemente associada à saúde e ao bem-estar na vida adulta, porém seus benefícios se estendem também ao desenvolvimento infantil. Esse ácido graxo essencial, encontrado em peixes gordurosos, sementes de linhaça e nozes, desempenha um papel vital no crescimento saudável das crianças.

“O ômega 3 é essencial para o desenvolvimento do cérebro em crianças e pode ajudar a melhorar a concentração, a memória e o desempenho acadêmico. Além disso, tem sido associado à redução do risco de condições inflamatórias e alérgicas […]”, destaca a médica e professora do curso de Medicina da Faculdade Pitágoras Polyana Sena.

A seguir, a médica lista 3 benefícios do ômega 3 para a saúde infantil!

1. Desenvolvimento cognitivo

O ômega 3, fundamental para o desenvolvimento do cérebro e da visão em crianças, constitui uma parte significativa dos fosfolipídios presentes nas membranas celulares do cérebro. Tais membranas desempenham um papel crucial na comunicação entre as células cerebrais, facilitando processos como a transmissão de sinais nervosos e a formação de sinapses, essenciais para aprendizado e memória.

O ômega 3 contribui para a saúde cardiovascular das crianças Imagem: fizkes | Shutterstock

2. Saúde cardíaca

O ômega 3 ajuda a promover a saúde cardiovascular, inclusive em crianças. O ácido EPA e o ácido DHA podem auxiliar na redução dos níveis de triglicerídeos no sangue, diminuindo o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como aterosclerose, mesmo em idades mais jovens.

3. Redução da inflamação

Pode auxiliar na redução da inflamação no corpo, contribuindo para um sistema imunológico mais forte. Além disso, o ômega 3 possui propriedades anti-inflamatórias, que podem ajudar a reduzir a inflamação nos vasos sanguíneos, diminuindo, assim, o risco de formação de placas de gordura e de coágulos sanguíneos.

Por fim, a médica salienta que peixes como salmão, sardinha e atum são ótimas fontes de ômega 3. Ainda, sugere alternativas vegetarianas, como sementes de linhaça, chia e nozes. Agora, é só colocar em prática e cuidar da saúde!

Por Camila Crepaldi