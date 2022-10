3 benefícios do pepino congelado para a área dos olhos

Sucesso no TikTok, truque caseiro ajuda a reduzir o inchaço e as olheiras

Uso de rodelas de pepino congeladas no rosto faz sucesso no TikTok Imagem: Shutterstock

O uso de alimentos em receitas caseiras para cuidados com a pele não é algo novo. No entanto, com o passar do tempo, os modos como eles são usados passaram por modificações. Rodelas de pepino, por exemplo, são utilizadas para ajudar a aliviar o inchaço dos olhos e as olheiras.

No TikTok, o uso das rodelas de pepino congeladas virou febre entre os usuários da rede social. Com a hashtag #frozencucumberhack, que quer dizer truque do pepino congelado, os vídeos sobre o assunto acumulam mais de 26 milhões de visualizações.

Uso do pepino congelado

Conforme explica a dermatologista Dra. Mônica Aribi, sócia efetiva da Sociedade Brasileira de Dermatologia, o pepino é rico em vitamina C e, quando aplicadas as fatias na área dos olhos, isso ajuda a reduzir o inchaço. Quando congelado, ele oferece outros tipos de benefícios.

“O gelo faz com que a molécula de vitamina C degenere-se e não cumpra suas funções. Portanto, não há o benefício de nutrição da pele. Mas, o pepino congelado age como um vasoconstritor, diminuindo o fluxo sanguíneo, com ação hidratante e anti-inflamatória”, afirma.

Pepino ajuda a reduzir as olheiras (Imagem: Shutterstock)

Para diminuir os poros e o inchaço

O gelo é algo que ajuda a diminuir o tamanho dos poros e o inchaço da pele. “Se você acordar de manhã e seus olhos estiverem inchados, você pode usar um cubo de gelo no rosto ou uma toalha fria. Ou um pepino congelado. Seja qual for a sua escolha, apenas não segure nada que seja gelo em uma área do seu rosto por muito tempo”, ensina a médica.

Redução das olheiras

As olheiras, por sua vez, podem ser amenizadas por causa da vitamina K presente no pepino, pois melhora a circulação sanguínea. “No entanto, todos esses efeitos são temporários. O melhor a se fazer em caso de olheiras é procurar um médico para identificar o tipo e direcionar o tratamento”, ressalta a Dra. Mônica Aribi.

Hidratação para a área dos olhos

O vegetal também ajuda a hidratar a pele. “Quando aplicado topicamente, os pepinos podem fortificar as células para que possam se manter hidratadas e trabalhar nos níveis mais altos”, explica a médica. A área dos olhos costuma ser mais sensível e fina, logo, a hidratação é extremamente benéfica para ela.