3 bolos caseiros incríveis e fáceis de preparar

Aprenda a fazer receitas deliciosas e práticas para saborear com a família

Bolo de cenoura Imagem: estudiofcx | Shutterstock

Existem vários aromas que marcam alguns momentos da vida. O cheirinho de bolo assando, por exemplo, é um deles, pois é capaz de trazer boas recordações da infância para muita gente, especialmente para aqueles que apreciam receitas de família. Pensando nisso, selecionamos 3 receitas de bolos caseiros práticos e deliciosos para você fazer em casa e reviver boas recordações. Confira!

Bolo de cenoura

Ingredientes

Massa

1/2 xícara de chá de óleo

3 cenouras descascadas e raladas

4 ovos

2 xícaras de chá de açúcar

2 1/2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

1 colher de sopa de manteiga

3 colheres de sopa de chocolate em pó

1 xícara de chá de açúcar

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque a cenoura, os ovos e o óleo e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente o açúcar e a farinha de trigo e bata novamente por mais 3 minutos. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Após, transfira a mistura para uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 40 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e reserve.

Cobertura

Em uma panela, coloque todos os ingredientes e misture bem. Depois, leve ao fogo médio para cozinhar até obter uma calda consistente. Desligue o fogo, espere amornar e cubra o bolo com a mistura. Sirva em seguida.

Bolo fofo de chocolate

Ingredientes

Massa

4 claras de ovo

1 1/2 xícara de chá de açúcar

4 gemas de ovo

2 colheres de sopa de nata de leite

1 xícaras de chá de água

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de achocolatado

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

300 g de chocolate meio amargo picado

250 g de creme de leite

Chocolate granulado a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma batedeira, coloque as claras e bata em neve. Acrescente 1 xícara de chá de açúcar e bata novamente para incorporar. Após, transfira a mistura para um recipiente e reserve. Ainda na batedeira, coloque as gemas, o restante do açúcar e a nata e bata até obter uma textura cremosa. Junte a água, a farinha de trigo e o achocolatado e bata novamente até obter uma massa homogênea. Adicione a clara reservada e misture delicadamente com uma espátula.

Por último, coloque o fermento químico e mexa para incorporar. Em seguida, disponha a massa sobre uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e reserve.

Cobertura

Em banho-maria, derreta o chocolate meio amargo. Depois, acrescente o creme de leite e misture bem. Desligue o fogo, espere amornar e, com a ajuda de uma colher, espalhe a cobertura sobre o bolo. Finalize decorando com chocolate granulado e sirva em seguida.

Bolo de laranja (Imagem: Flanovais | Shutterstock)

Bolo de laranja

Ingredientes

250 g de manteiga

3 xícaras de chá de açúcar

4 ovos

4 xícaras de chá de farinha de trigo peneirada

1 colher de sopa de fermento químico em pó

2 xícaras de chá de suco de laranja natural

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma batedeira, coloque a manteiga e o açúcar e bata até obter um creme esbranquiçado. Adicione os ovos e bata bem. Acrescente a farinha de trigo e o fermento químico e bata novamente para incorporar. Por último, junte o suco de laranja e mexa delicadamente. Após, transfira a massa para uma assadeira de furo central untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e sirva em seguida.