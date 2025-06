3 chás para ajudar a aliviar a coceira em cães e gatos

O uso tópico de infusões pode ajudar a reduzir esse sintoma nos animais de estimação

Observar o comportamento do animal e identificar sinais de coceira excessiva é fundamental para prevenir lesões e infecções secundárias Imagem: Chendongshan | Shutterstock

A pele é uma das maiores barreiras de proteção dos animais, mas também uma das mais sensíveis. Quando o pet começa a se coçar com frequência, é um sinal claro de que algo está fora do equilíbrio — e agir rápido pode evitar transtornos maiores.

“O ato repetido de coçar pode provocar feridas, infecções bacterianas e fúngicas secundárias, queda de pelos e até inflamação crônica da pele. Isso prejudica a qualidade de vida do animal e requer tratamentos mais longos e complexos”, alerta Douglas Evandro dos Santos, médico-veterinário e coordenador do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário Unime.

Principais causas da coceira

A coceira pode ser um sintoma decorrente de algumas condições, tais como:

Alergias : podem ser ambientais (como poeira, pólen, fungos e ácaros), de contato (a produtos químicos ou plantas) ou alimentares (intolerâncias ou sensibilidade a certos ingredientes);

: podem ser ambientais (como poeira, pólen, fungos e ácaros), de contato (a produtos químicos ou plantas) ou alimentares (intolerâncias ou sensibilidade a certos ingredientes); Parasitas externos : infestações por pulgas, carrapatos, ácaros (sarna) são causas frequentes e exigem controle rigoroso;

: infestações por pulgas, carrapatos, ácaros (sarna) são causas frequentes e exigem controle rigoroso; Infecções : causadas por bactérias ou fungos, podem ser primárias ou secundárias às lesões de coçar;

: causadas por bactérias ou fungos, podem ser primárias ou secundárias às lesões de coçar; Problemas hormonais : condições como o hipotireoidismo podem afetar a saúde da pele e pelagem;

: condições como o hipotireoidismo podem afetar a saúde da pele e pelagem; Estresse e ansiedade: o bem-estar emocional do pet também pode se manifestar em comportamentos compulsivos, incluindo a coceira.

Qualquer sinal de coceira persistente, vermelhidão, descamação, feridas ou alteração no comportamento deve ser avaliado por um profissional. “Exames específicos ajudarão a identificar a causa e indicar o tratamento adequado o quanto antes, evitando que ocorra o comprometimento do sistema imunológico ou perda da pelagem, por exemplo”, enfatiza Douglas Evandro dos Santos.

Chás para coceira em cães e gatos

Além de cuidados como manter a vacinação e a vermifugação em dia, uso regular de antipulgas, alimentação equilibrada e adequada para a idade e raça e banhos com shampoos específicos para peles sensíveis, o médico veterinário explica que alguns chás são boas opções no tratamento de coceiras em cães e gatos. Basta preparar a infusão, deixar esfriar e aplicar na pele do animal com uma compressa ou durante o banho. Confira as indicações!

1. Malva (Malva sylvestris)

O chá de malva tem propriedades antissépticas e anti-inflamatórias que podem auxiliar no tratamento de coceiras causadas por ressecamento ou alergias Imagem: Madeleine Steinbach | Shutterstock

Rica em mucilagem, ajuda a hidratar e acalmar a pele ressecada ou inflamada. É excelente para coceiras causadas por ressecamento ou alergias, com propriedades antissépticas e anti-inflamatórias.

2. Camomila (Matricaria chamomilla)

Possui propriedades calmantes, anti-inflamatórias e antissépticas, aliviando a irritação e a vermelhidão na pele. É ideal para banhos tópicos ou compressas nas áreas afetadas. Estudos indicam sua eficácia contra bactérias e fungos comuns em infecções de pele.

3. Calêndula (Calendula officinalis)

Reconhecida por sua potente ação cicatrizante e antimicrobiana, promove a regeneração da pele e ajuda a reduzir inflamações, prevenindo infecções secundárias.

Embora chás como malva, camomila e calêndula possuam propriedades benéficas e sejam amplamente utilizados na fitoterapia veterinária, eles são tratamentos complementares e não substituem o diagnóstico e o tratamento principal prescrito por um médico-veterinário.

Por Camila Souza Crepaldi