3 cidades incríveis para conhecer em Minas Gerais

Veja destinos que mostram um pouco da cultura, arte e culinária da região

Minas Gerais foi um dos estados mais importantes na formação do Brasil Imagem: Luis War | Shutterstock

Minas Gerais é um dos estados mais importantes na formação da história do Brasil. No século XVIII, foi a região mais rica do império português devido à sua abundante oferta em ouro, diamantes e minério de ferro. Mas, não apenas isso, essa riqueza material deixou marcas na cultura, arquitetura e arte que se tornaram, hoje, uma das maiores riquezas do Brasil e uma importante fonte para estudantes, pesquisadores e historiadores.

Algumas cidades de Minas são um tesouro nacional e destino de viagem de turistas do mundo inteiro, seja pelo potencial histórico, seja pela culinária icônica, tendo o pão de queijo como um patrimônio gastronômico de Minas Gerais.

Veja 3 cidades que devem ser visitadas e apreciadas!

1. Ouro Preto

Ouro preto é a primeira cidade brasileira tombada como Patrimônio Cultural da Humanidade Imagem: Fred S. Pinheiro | Shutterstock

Ouro preto é a primeira cidade brasileira tombada como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco (1980). A cidade carrega muita história e está localizada entre diversas montanhas, a cerca de 120 km de Belo Horizonte. Vale a pena visitar a Matriz Nossa Senhora do Pilar, a igreja mais rica do Brasil, decorada com 400 kg de ouro e de prata em pó, segundo estimativa de especialistas. Outro ícone da religiosidade é a Igreja São Francisco de Assis. Visite ainda a Casa dos Contos, o Museu Casa Guignard, o Teatro Municipal e os museus Casa dos Inconfidentes e o da Inconfidência.

2. Tiradentes

Tiradentes é uma das cidades mais famosas de Minas Gerais Imagem: Diego Grandi | Shutterstock

A 160 km de Ouro Preto, está Tiradentes, uma das mais famosas cidades do estado e que possui duas atrações principais: sua arquitetura e a culinária local. A cidade é bem charmosa e muito preservada, afinal, o turismo é o seu forte. Há 24 anos, é realizado o Festival Cultura e Gastronomia que atrai turistas de todo o mundo na oferta de cheiros e sabores típicos da região. Passeie pela Rua Direita, que é o principal acesso da cidade, localizada dentro do centro histórico, onde você irá conhecer diversos pontos turísticos.

3. São João Del Rey

São José Del Rey é uma cidade universitária com diversas repúblicas Imagem: mand oliveira | Shutterstock

A apenas 15km de Tiradentes, está São João Del Rey. Assim como sua vizinha, o turismo lá é bem forte e a cidade é bem movimentada, atraindo turistas de todas as idades e regiões. Além disso, é uma cidade universitária e conta com diversas repúblicas. Ou seja, vida noturna bem agitada e cheia de jovens!

Caso você tenha disponibilidade, vale a pena conciliar a visita a São João Del Rey com Tiradentes, visto que existe a Maria Fumaça que realiza o trajeto entre as cidades em um período de 40 minutos em meio às lindas paisagens mineiras. Com certeza, vale a pena!

Por Claudia Costa, Cláudio Lacerda Oliva, Eliria Buso e Patrícia Chemin – revista Qual Viagem