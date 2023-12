3 clássicos da literatura mundialmente famosos para você ler

Confira livros que são verdadeiros tesouros atemporais e que merecem estar na sua estante

Essas obras cativam os leitores pela força das mensagens transmitidas Imagem: 2shrimpS | Shutterstock

Alguns livros possuem o poder de transcender as fronteiras do tempo, transformando-se em verdadeiros tesouros atemporais. Essas obras especiais não se limitam a simples narrativas; elas cativam os leitores pela força das mensagens transmitidas a cada linha. Por isso, Tordesilhas Fabulous Classics, novo selo do Grupo Editorial Alta Books, resgata essas tramas imortais com novas edições, que possuem projeto gráfico único, ilustrações e conteúdos exclusivos para uma imersão completa.

Nesse sentido, estreiam: ‘1984’ e ‘A Revolução dos Bichos’, ambos de George Orwell, e ‘Grandes Aventuras de Sherlock Holmes’, de Sir Arthur Conan Doyle. “Esta nova coleção da Tordesilhas pretende tornar alguns dos títulos mais duradouros e importantes da literatura universal atraentes para o grande público e com fundamentação teórica para os especialistas”, afirma Rodrigo de Faria e Silva, editor do selo Tordesilhas Fabulous Classics.

Para manter a estante abastecida de clássicos, confira as sinopses das três indicações do selo e, claro, conheça um pouco sobre o universo que elas retratam!

‘A Revolução dos Bichos’ é uma fábula sobre animais que instauram um autogoverno dos bichos Imagem: Tordesilhas Fabulous Classics

1. A Revolução dos Bichos

Essa é uma fábula sobre um grupo de animais da fazenda que se rebelam contra o dono humano e instauram um autogoverno dos bichos. Publicado originalmente em 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, o clássico é uma crítica à corrupção e à brutalidade do regime stalinista na União Soviética. A edição atual traz posfácio de Rita Von Hunty, palestrante, drag queen, professor, ator, youtuber e comediante brasileiro.

Autor: George Orwell.

‘1984’ é visto como um aviso sobre como o avanço da tecnologia impacta a privacidade da vida cotidiana Imagem: Tordesilhas Fabulous Classics

2. 1984

Nesta distopia, George Orwell mostra um futuro sombrio, dominado pela força opressora. Na época em que foi lançada, entendeu-se que esse era um alerta contra os perigos do totalitarismo. Hoje, a obra é vista também como um aviso sobre o avanço da tecnologia na vida cotidiana e a consequente falta de privacidade.

A figura mais emblemática da trama é o “Irmão Maior”, uma entidade que vigia a tudo e a todos e serviu de inspiração para realities shows contemporâneos. A nova edição traz no posfácio o texto ‘Notas na Sala 101‘, de Ronaldo Bressane, tradutor da história.

Autor: George Orwell.

‘Grandes Aventuras de Sherlock Holmes’ compila as principais aventuras do detetive que conquistou gerações Imagem: Tordesilhas Fabulous Classics

3. Grandes Aventuras de Sherlock Holmes

O livro compila, em 17 contos, toda a ironia, a desilusão e os disfarces presentes em algumas das mais famosas aventuras do célebre detetive britânico Sherlock Holmes. Por mais de um século, o detetive tem fascinado leitores do mundo inteiro com a arte de desvendar mistérios impossíveis. O segredo? Um método dedutivo, calcado em uma lógica irretocável. Caso raro na literatura, o personagem tornou-se maior que o próprio criador e atravessou o século XX como um fenômeno pop que continua a cativar novos leitores.

Autor: Sir Arthur Conan Doyle.