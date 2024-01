3 cores de cabelo para usar neste verão

Hair stylist explica as vantagens da colorimetria capilar para descobrir o tom ideal para os fios durante a estação

O loiro dourado é uma das tonalidades que está em alta Imagem: Sofia Zhuravetc | Shutterstock

Tendência no mundo da moda e da beleza, a colorimetria capilar é a ciência que estuda as cores e suas aplicações nos cabelos, sendo fundamental para a realização de procedimentos de coloração. A técnica impacta a escolha da tonalidade dos fios, considerando o tom de pele da pessoa e a durabilidade da cor.

Alex Menezes, hair stylist do Mega Studio Be Emotion, explica que o procedimento é realizado a partir de uma análise do cabelo e da pele do cliente. “O cabeleireiro escolhe a coloração apropriada, aplica o produto de acordo com as técnicas desejadas e finaliza com cuidados pós-coloração”, descreve o especialista.

Com a chegada do verão, a colorimetria se torna muito importante, já que esta é a época na qual muitas pessoas vão à praia e/ou piscina e os raios solares estão mais presentes, causando maior exposição ao sol, o que acaba alterando a cor da pele. “Durante o verão, a colorimetria torna-se crucial, pois as mudanças nos tons da pele, devido ao bronzeamento, exigem ajustes nas tonalidades capilares, a fim de manter a harmonia visual”, explica Alex Menezes.

Pensando nisso, o hair stylist lista os tons que, além de serem tendências, são ideais para o verão, pois realçam a luminosidade da estação. Confira!

O loiro dourado pode resultar em um contraste agradável e uma aparência mais luminosa Imagem: FashionStock.com | Shutterstock

1. Loiro dourado

Essa é uma tonalidade que busca variar entre o loiro escuro e o loiro muito claro. “Por ser uma cor de loiro quente, ela acaba beneficiando pessoas que tenham o subtom de pele quente também, ressaltando o contraste e proporcionando luminosidade para os fios”, ressalta Alex.

O castanho claro é perfeito para quem busca clarear os fios sem mudar radicalmente Imagem: Sofia Zhuravetc | Shutterstock

2. Castanho claro

Essa é uma das cores mais versáteis e democráticas: combina com todos os tipos de cabelo e tons de pele. “O castanho claro é um tom que está abaixo do loiro escuro, sendo perfeito para quem busca clarear os fios sem mudar radicalmente o visual”, explica o hair stylist.

O ruivo acobreado é ideal para quem deseja um visual com discreto e com nuances sutis de vermelho Imagem: Boiko Olha | Shutterstock

3. Ruivo acobreado

Eleita a cor de cabelo do ano de 2023, essa tonalidade continuará em alta este ano, especialmente no verão. “O ruivo acobreado é um tom levemente castanho com nuances sutis de vermelho. Geralmente, está entre as escolhas de pessoas com cabelo naturalmente mais escuro”, comenta Alex Menezes.

Mantendo a cor no verão

O especialista ainda ressalta sobre os cuidados que se deve ter com os fios para manter a cor e a saudabilidade deles. “Vale lembrar que, durante o verão, os cuidados com os fios devem ser redobrados para evitar ressecamento do cabelo e desbotamento da coloração. Para isso, é importante usar produtos específicos, de preferência com proteção solar, que atuam na proteção e manutenção da cor”, finaliza.

