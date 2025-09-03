3 cuidados com a pele durante a perimenopausa

Veja como alguns hábitos ajudam a reduzir os efeitos do envelhecimento e a recuperar a vitalidade

Os cuidados com a pele devem ser intensificados na perimenopausa Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

A perimenopausa é a fase de transição que antecede a menopausa e pode trazer mudanças significativas no corpo da mulher. Entre essas transformações, a pele costuma ser uma das mais afetadas, já que as variações hormonais podem influenciar diretamente sua textura, firmeza e luminosidade. Esse período pode marcar o início de alterações sutis, mas perceptíveis, que refletem tanto no bem-estar quanto na autoestima feminina.

“Durante a perimenopausa, a pele tende a ficar mais seca, menos elástica e mais propensa a manchas e linhas de expressão. Esses sinais nem sempre aparecem de imediato, mas se desenvolvem de forma gradual, tornando a pele mais sensível com o passar do tempo”, explica a professora Cassia Xavier Santos, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Saúde da Mulher e Estética Avançada e coordenadora do Curso de Fisioterapia da Faculdade Santa Marcelina.

O estrogênio é o hormônio-chave para a produção de colágeno e a manutenção da hidratação natural da pele. Com sua redução, ocorre perda de colágeno e elastina, proteínas essenciais para a sustentação e elasticidade, além da diminuição da capacidade de retenção de água, acentuando rugas e flacidez.

A seguir, a professora explica como cuidar da pele na perimenopausa. Confira!

1. Cuidados essenciais com a pele na perimenopausa

Para amenizar os efeitos da perimenopausa, Cassia Xavier Santos recomenda uma rotina que inclua hidratação profunda, proteção solar e estímulo à produção de colágeno. Entre as principais medidas, estão a limpeza suave e o uso de hidratantes adequados ao tipo de pele.

2. Escolha os produtos e tratamentos corretos

Além do uso diário do protetor solar, o ideal é usar produtos com ácido hialurônico, vitamina C, retinol e peptídeos, como também realizar tratamentos como radiofrequência, microagulhamento e laser. “Uma dica importante é manter a hidratação não só com cremes, mas também pela ingestão de água. Pequenos hábitos diários fazem uma enorme diferença na saúde da pele”, reforça Cassia Xavier Santos.

Há diversos tratamentos estéticos que podem ajudar no cuidado com a pele durante a perimenopausa Imagem: Rovsky | Shutterstock

3. Tratamentos que fazem a diferença

Opções como hidratações faciais profundas, peelings leves, bioestimuladores de colágeno, luz pulsada, laser fracionado e drenagem linfática podem ajudar a recuperar viço, firmeza e luminosidade da pele. É fundamental que esses procedimentos sejam realizados por profissionais capacitados, capazes de indicar as melhores alternativas para cada caso.

Autocuidado e autoestima na perimenopausa

Mais do que estética, o cuidado com a pele durante a perimenopausa é também uma ferramenta de fortalecimento emocional. “O autocuidado é uma forma de reconexão com o próprio corpo. Quando a mulher se dedica a si mesma, melhora a autoestima, a autoconfiança e o bem-estar. Sentir-se bem ao se olhar no espelho reflete positivamente na energia, na disposição e nas relações”, destaca a especialista.

A perimenopausa é um momento de transição natural e inevitável, mas que pode ser vivido com mais leveza, saúde e beleza quando acompanhada de informação, cuidados e atenção às necessidades do corpo e da mente.

Por Nágila Pires