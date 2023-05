3 decorações minimalistas para as unhas

Tendência minimalista tem conquistado muitas pessoas que desejam um visual elegante, sofisticado e moderno

Nail art branco puríssimo Imagem: Valéria de Freitas | Arquivo Pessoal

A popularidade da nail art tem inspirado uma variedade de técnicas criativas para decorar as unhas, incluindo o estilo minimalista, que vem chamando a atenção por valorizar a simplicidade e a elegância. Há várias opções para escolher, como unhas marmorizadas, traços geométricos e unhas em formato de meia-lua, esta última tendo ressurgido após uma ausência desde a década de 90. “As unhas em formato de meia-lua são agora muito populares”, de acordo com a nail artist Valéria de Freitas.

Esmaltação em gel realça a arte

O estilo minimalista, por conter formas diferentes de ser feito, não se limita a ocasiões específicas, podendo ser utilizado em qualquer ambiente. As sugestões da especialista são o uso de cromados, prata, dourado e um rosa glacê, que combinam com tudo.

Valéria de Freitas ressalta que é importante e recomendado o uso de esmaltação em gel, tanto para essa técnica como para outras, já que, além de estarem em alta, são excelentes em durabilidade. “Com ele [o gel], a cliente consegue ficar de 15 a 20 dias com o esmalte na unha e já sai do salão com a unha seca”, conclui.

Artes minimalistas para as unhas

A seguir, confira três opções de artes minimalistas para as unhas!

1. Nail art com branquinho puríssimo

Passe 2 camadas do branco puríssimo;

Passe o palito e limpe a unha toda para que ela possa secar antes de você fazer as bolinhas;

Utilizando um palito de unha ou um boleador, mergulhe-o em um esmalte preto ou da cor de sua preferência e forme as bolinhas levemente.

Nail art com traços de onda (Imagem: Valéria de Freitas | Arquivo Pessoal)

2. Nail art com traços de onda

Passe duas camadas de esmalte com base nude;

Limpe o excesso de esmalte na unha e escolha a cor de preferência;

e escolha a cor de preferência; Com o pincel deitado, deslize feito uma onda a partir do ângulo de sua preferência. O esmalte precisa estar sempre mole para poder deslizar melhor.

Nail art preta com traço minimalista (Imagem: Valéria de Freitas | Arquivo Pessoal)

3. Nail Art preta com traço minimalista

Passe um esmalte preto;

Limpe o excesso de esmalte com o palito;

Passe um top coat em cima da unha para dar o efeito fosco;

Após secar, faça movimentos horizontais e verticais com o pincel deitado e com esmalte branco puríssimo ou cor de sua preferência. Vale lembrar que o esmalte precisa estar bem mole.

Por Carolina Ribeiro