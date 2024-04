3 dicas do que fazer ao visitar o Amazonas

Conheça mais desse mosaico de vida que abriga segredos ancestrais e uma biodiversidade incomparável

O Amazonas é um santuário de biodiversidade e cultura Imagem: Valentin Ayupov | Shutterstock

O Amazonas é um estado fascinante e exuberante localizado na região Norte do Brasil, conhecido mundialmente pela sua vasta extensão de floresta tropical, que compõe a maior parte da Floresta Amazônica. Rico em biodiversidade e cultura, abriga uma imensa variedade de espécies vegetais e animais, muitos dos quais são encontrados apenas nesta região.

Além da sua rica fauna e flora, o Amazonas possui uma história e uma cultura profundamente enraizadas, com influências indígenas, europeias e africanas. A região é também lar de diversas comunidades indígenas que preservam suas tradições ancestrais. Veja, a seguir, 3 dicas do que fazer ao visitar o destino!

1. Conhecer o Parque Nacional de Anavilhanas

Uma das regiões mais belas da Floresta Amazônica se trata do Parque Nacional de Anavilhanas. É um dos maiores arquipélagos fluviais do mundo, formado por mais de 400 ilhas, 600 lagos e lagoas e inúmeros canais no Rio Negro.

2. Experiências fotográficas na mata e no rio

É uma viagem perfeita para quem gosta de natureza, que oferece experiências na mata e no rio, repletas de aprendizagem e deslumbramento. As paisagens são lindas, formadas por um labirinto de ilhas e pelas águas negras espelhadas do rio. Quem gosta de fotografia vai adorar também!

As águas misteriosas do Rio Negro espelham a beleza da Amazônia Imagem: Alex Fisberg | Shutterstock

3. Passeios para conhecer a cultura, a fauna e a flora

Todos os passeios na região giram em torno do Rio Negro e da floresta. Fiquei 4 dias hospedada no hotel Anavilhanas Jungle Lodge, que organizou os passeios para conhecer e explorar a Floresta Amazônica e o Rio Negro. Fizemos focagem de animais, trilha na mata, canoagem pelos igapós e igarapés, procura pelo boto-rosa no habitat natural, visita à comunidade ribeirinha e contemplação do nascer do sol.

Quando ir

O clima da região Norte é sempre quente e úmido, com possibilidade de chuvas durante todo ano. A estação chuvosa, que vai de dezembro a maio, permite que os barcos possam navegar por percursos maiores e também dá para fazer passeios de canoa pelos igapós na parte da floresta inundada. Já no período da seca, que vai de junho a novembro, é bom para aproveitar as praias pluviais e ver mais animais.

Por Flávia Ribeiro – revista Qual Viagem

Na busca pelo que faz seu coração vibrar, Flávia já colocou em seu currículo de viajante aventuras como descer corredeiras na Nova Zelândia, mergulhar em naufrágios da Segunda Guerra Mundial no Mar Vermelho, pedalar nas curvas da estrada da morte na Bolívia, fazer trekking em locais incríveis na Patagônia e por aí vai.