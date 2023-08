3 dicas para adquirir bens sem fazer dívidas

Consultor financeiro elenca as melhores soluções para realizar o seu sonho de consumo

Mercado financeiro tem diversas modalidades de investimento para aumentar a renda e conquistar os objetivos Imagem: VectorMine | Shutterstock

Conquistar a casa própria, comprar um carro e abrir um negócio estão entre os sonhos de boa parte dos brasileiros. Contudo, esses objetivos tornam-se ainda melhores quando não é preciso fazer dívidas sem tempo indeterminado para acabar. Para isso, um bom planejamento financeiro pode ser a solução, pois ele permite fugir das dívidas. No entanto, guardar dinheiro todo mês pode não ser uma tarefa simples, principalmente com o descontrole financeiro e os imprevistos.

“A falta de educação financeira no Brasil é um grande problema para a população. A deficiência crônica nesta área do conhecimento já traz prejuízos para a sociedade […]. As pessoas estão poupando cada vez menos e acabam se endividando para conseguir realizar seus desejos”, afirma Marcio Ferreira, consultor financeiro e CEO da EuTbem (fintech de consórcio 100% digital).

Para te ajudar a conquistar os seus sonhos e ainda fazer uma renda extra sem precisar mexer nas suas economias, o especialista separou 3 dicas. Confira!

1. Investir no mercado financeiro

De acordo com o especialista, o mercado financeiro oferece algumas opções de investimentos que trazem um bom retorno. Porém, para aqueles que não têm conhecimento sobre o assunto, o ideal é consultar um profissional.

“Algumas modalidades de investimentos podem restringir o acesso ao dinheiro por um tempo definido na contratação, enquanto que outros mais rentáveis oferecem riscos. É extremamente necessário que você conheça muito bem as opções e o seu perfil de investidor antes de optar por esse caminho”, explica Márcio Ferreira.

2. Contratar um consórcio

Para o consultor financeiro, muitos acham que os consórcios são benéficos apenas na compra de carros e casas. Contudo, segundo ele, atualmente existem diversas modalidades que podem ser uma opção de serviço a ser contratado em diferentes setores, desde viagens até serviços dentais, que são acessíveis para todos.

No caso do consórcio de serviços, o profissional explica que a modalidade possibilita a contratação de qualquer tipo de serviço que emita uma Nota Fiscal. Ainda, isso permite a personalização de diversas categorias ligadas ao pagamento, como valores de parcela, crédito contratado e prazo.

“Ao contratar o consórcio, você passa a fazer parte de um grupo de pessoas que buscam a mesma faixa de crédito e paga uma parcela mensal fixa, referente a esse valor total. É uma forma interessante, mas é preciso ter cuidado ao contratar, verificando se a empresa em questão é, de fato, confiável e está autorizada a oferecer esse tipo de serviço”, declara.

Planejamento financeiro evita prejuízo (Imagem: VectorMine | Shutterstock)

3. Elaborar um planejamento financeiro

Para adquirir um bem ou serviço, antes de tudo, o ideal é se planejar financeiramente, independentemente do caminho que cada pessoa decidir seguir. “O planejamento e a organização são sempre os melhores caminhos para serem seguidos. Se você optar por poupar um valor a cada mês, se utilizará algum valor adicional da sua renda para realizar seu objetivo, como férias ou décimo terceiro, tudo isso precisa ser planejado, para que você não se endivide e torne o sonho em um pesadelo a longo prazo”, finaliza Márcio Ferreira.

Por Vanessa Sanches