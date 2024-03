3 dicas para aproveitar o melhor de Barbados

Destino tem praias com tons de azul e verde maravilhosos que encantam os turistas

Bottom bay é uma das praias mais incríveis de Barbados Imagem: Simon Dannhauer | Shutterstock

Barbados é um país insular da América Central. Na ilha, que está fora do cinturão dos furacões, o idioma falado é o inglês. Não é preciso visto para entrar, mas precisa de passaporte. A moeda é o dólar barbadiano (US$1 = 2 dólares barbadianos). E o melhor de tudo: suas praias têm tons de azul e verde maravilhosos.

A seguir, confira lugares em Barbados que vale a pena visitar!

1. Bottom bay

Vela conhecer as praias do lado do Oceano Atlântico, que na maioria são azuis também, mas são bem distantes. Fizemos com a Williams Tour (duração de 5 horas) e paramos em Ocean City, Foul Bay, Crane Beach, Shant Beach, Bottom Bay, Bathsheba e Cattlewash.

Barbados oferece diversas atrações turísticas Imagem: Styve Reineck | Shutterstock

2. Passeio de barco

Um dos passeios que recomendo é o Jammin Catamaran Cruises, em que você mergulha com as tartarugas e vê um navio naufragado. O serviço de bordo inclui bebidas à vontade e almoço.

3. Praias que recomendo

Turtle Beach, Dover Beach, Miami Beach, Maxwell Beach (linda) Worthing Beach (linda), Pebbles Beach, Brownes, Brandon’s, Sandy Lane e Mullins.

Por Symone Dias – revista Qual Viagem

Mineira, formada em Design de Interiores, sempre adorou viajar para conhecer a arquitetura de um lugar ou exposições de decoração, mas depois de um tempo viajar tornou-se um trabalho.