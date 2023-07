3 dicas para conquistar um efeito natural na maquiagem

Especialista mostra como é simples reproduzir o efeito clean girl e arrasar no visual

A técnica de maquiagem clean girl valoriza a beleza natural Imagem: korabkova | Shutterstock

A técnica de maquiagem clean girl tem se mostrado uma das principais tendências em 2023. Por ser simples, versátil e valorizar a beleza natural, ela pode ser usada em todas as ocasiões e combinada com diversos estilos. Para quem ainda não entende o que é, a beauty expert parceira Belliz, Camila Bazaga, desvenda tudo sobre a técnica e traz dicas para reproduzir o efeito. Confira!

Entendendo o efeito clean girl

A tradução “garota limpa” já diz muito sobre a proposta: uma pele que não parece estar com maquiagem. A trend que é sucesso nas redes sociais e tem ganhado cada vez mais adeptos se apoia em produtos de cobertura leve e acabamento glow para simular a aparência de pele saudável e com viço natural.

“O efeito luminoso é caracterizado por uma pele de aparência mais úmida e menos matte. Por isso, o uso de produtos que tenham o acabamento glow, como iluminadores, blush, sombras e gloss são super bem-vindos. Mas para ficar realmente evidente, o skincare precisa estar em dia, porque a hidratação da pele é fundamental”, diz.

Como fazer uma maquiagem clean com efeito glow?

E para quem deseja reproduzir este estilo de maquiagem, Camila Bazaga deixa algumas dicas:

1. Base leve e corretivo em pontos estratégicos

Após limpar e hidratar bem a pele, a profissional indica apostar no uso de bases de cobertura leve ou protetores solares com cor, assim o risco de a maquiagem ficar carregada já é quase zero. Além disso, na hora do corretivo, ela recomenda aplicá-lo suavemente em pontos estratégicos, como no cantinho interno da parte de baixo dos olhos, bem perto do nariz, e no canto externo, já que a ideia não é construir alta cobertura. “Para a construção da pele como um todo, aposte no uso das esponjas e pinceis macios que vão espalhar os produtos de forma mais leve”, complementa.

Para um efeito clean girl, o contorno deve ser feito somente nas áreas mais estratégicas e sem exageros (Imagem: Irina BG | Shutterstock)

2. Contorno, blush e iluminador merecem maior atenção

Camila chama a atenção na hora de escolher a textura desses itens e na quantidade de produto aplicado. “Aqui se destacam os produtos cremosos, que realmente trazem glow para a pele. O contorno deve ser feito somente nas áreas mais estratégicas que cada pessoa prefere tirar o foco, sem exageros. Já o blush e o iluminador vêm com mais força. O blush pode ser aplicado do centro da bochecha indo até o final do rosto, subindo em direção aos olhos para um efeito lifting; o iluminador pode ser aplicado no centro da testa, na ponta do nariz, queixo e bem rente a parte de baixo das sobrancelhas”, explica.

A profissional reforça que os pincéis são protagonistas nessas etapas por espalharem bem os produtos no rosto e deixarem o acabamento mais natural possível.

3. Sobrancelhas e boca são o ponto alto

No visual fresh, quem se destaca são as sobrancelhas e a boca. Para saber valorizar essas duas áreas na medida certa, Camila indica apostar nas sobrancelhas no estilo lifting que têm tudo a ver com o efeito glow e passarem uma impressão de ‘acabei de sair do banho.

“Então um produto chave é o gel de sobrancelha, que oferece essa proposta e é super fácil de ser aplicado. Basta colocar um pouco do produto numa escovinha de sobrancelha e espalhar uniformemente, levando os fios para cima”, indica

Já para a boca, a profissional explica que quanto mais brilho, melhor! “Já que a proposta da maquiagem inteira é algo mais leve e natural, o brilho do gloss entra super na aposta de um visual fresh. Ele pode ser combinado com hidratantes ou protetores labiais, que também são indispensáveis pensando no look e na proteção dos lábios”, finaliza.