3 dicas para cuidar das plantas em casa

Especialista explica quais são os cuidados necessários para cultivar as plantas

Cuidar das plantas corretamente é fundamental para mantê-las saudáveis Imagem: DimaBerlin | Shutterstock

Por trazerem relaxamento à mente e leveza ao lar, as plantas têm se tornado um dos elementos fundamentais na decoração da casa. Inclusive, para algumas pessoas, cuidar delas é um hobby satisfatório e uma terapia.

No entanto, manter as plantas saudáveis e bonitas pode não ser uma tarefa fácil, requerendo cuidados especiais para não danificá-las. Pensando nisso, o jardineiro Adelson dos Santos Fernandes listou 3 dicas fundamentais para mantê-las saudáveis e bonitas. Veja!

1. Preste atenção nas folhas

Só de bater o olho, já dá para ver se uma planta está saudável ou não por conta das suas folhas. De acordo com Adelson dos Santos Fernandes, uma planta sadia é aquela que tem folhas verdes e brilhantes. Logo, quando as folhas apresentam aspectos desbotados, murchos, amarelados e quebradiços, é necessário acender um sinal de alerta.

Inúmeros fatores podem desencadear esses sinais. “Pode ser a falta ou até mesmo o excesso de água, local inadequado, pouca ou muita luz. Tudo depende, primeiramente, do tipo de planta [com] que estamos lidando”, comenta o jardineiro. Sendo assim, o recomendável é estudar a planta em questão, bem como testar pequenas mudanças na rotina.

Testar a quantidade de água e o espaço ajuda a entender as necessidades das plantas (Imagem: Pereslavtseva Katerina | Shutterstock)

2. Mantenha as plantas nutridas

Caso mudanças como a quantidade de água, alteração de local/espaço não funcionem, é interessante investigar se a planta não está sofrendo com a escassez de nutrientes. “As plantas com deficiência de nutrientes (cálcio, ferro, fósforo, potássio e magnésio) apresentam um crescimento lento e folhas amareladas. Além disso, a falta de tais substâncias também inibe a floração e o abortamento de frutos”, explica o especialista. Para solucionar algumas dessas carências, pode ser interessante investir em fertilizantes orgânicos, em adubos minerais ou até mesmo em itens caseiros como casca de ovo triturada ou borra de café.

3. Fique de olho nas pragas

A identificação das pragas pode ser feita durante a análise das folhas, já que tais pestes costumam deixar um rastro de destruição das plantinhas. O profissional explica que as folhas cortadas são indícios da presença de formigas, caramujos e lagartas. Já quando as folhas apresentam manchas, o vilão da vez é o pulgão. Por fim, a característica que revela a presença de cochonilhas é o aspecto esbranquiçado das folhas. Para lidar com tais pragas, é interessante investir no uso de inseticidas industrializados ou caseiros.

Por Bruna Zanin