3 dicas para evitar que os filhos sejam impactados pelo divórcio

Especialista em direito familiar explica como manter a qualidade de vida de crianças e adolescentes após a separação dos pais

Durante uma separação, é essencial que os pais saibam minimizar os impactos na vida dos filhos Imagem: Brastock | Shutterstock

A separação não é algo que necessariamente se consiga evitar, porém, os impactos negativos que ela pode vir a ter na vida dos filhos, sim. De acordo com a advogada e especialista em Direito Familiar Bárbara Heliodora, esse momento exige atenção redobrada, já que algumas vezes os pais não notam o quanto suas atitudes geram condutas prejudiciais.

“Muitas vezes eles não percebem que suas ações podem gerar inúmeros reflexos negativos em sua volta, e, principalmente, nos filhos, que devem ser prioridade neste momento. Existem danos que podem se arrastar por um longo tempo na vida deles, então a ideia é que a separação seja amigável e que respeite os limites do filho ou dos filhos”, explica.

A seguir, veja 3 dicas listadas pela especialista que podem evitar os impactos de uma separação nos filhos. Confira!

1. Não misture as responsabilidades

Segundo a advogada, para evitar o impacto do divórcio é preciso assumir uma responsabilidade como pai ou mãe. “Nunca, em hipótese alguma, use seu filho para desabafar sobre questões do seu relacionamento. É de extrema importância entender que você é responsável por ele e que ele não é seu confidente. Principalmente quando o assunto é esse”, destaca a especialista. Mesmo que a separação não seja amigável, o ideal é não transferir isso para as crianças ou adolescentes.

“É entendível que seja difícil manter a razão e a emoção equilibrados nesse momento, mas manter os filhos afastados do tumulto é imprescindível. Os responsáveis precisam entender que eles como casal vão acabar, mas como pais não. Misturar essas duas situações vai trazer uma grande insegurança e instabilidade para o divórcio”, afirma.

É preciso explicar aos filhos como será a rotina em caso de guarda compartilhada (Imagem: pics five | Shutterstock)

2. Tenha uma comunicação clara com os filhos

Ter uma boa comunicação é sempre importante, principalmente em casos de guarda compartilhada. “Vale muito à pena conversar com a criança, independente da idade, principalmente porque elas vão sentir uma grande necessidade de encontrar uma razão para o que está acontecendo”, explica Bárbara Heliodora, que aproveita para acrescentar que é necessário, também, informar aos filhos sobre a nova rotina.

“Caso optem pela guarda compartilhada, que é um tipo de guarda em que os pais compartilham igualmente as responsabilidades e decisões relacionadas aos cuidados e à criação dos filhos, fale com seu filho sobre a nova rotina, sobre como as coisas irão acontecer a partir de agora, tudo precisa ser falado”, observa a advogada.

Nesse modelo, em específico, ambos os pais têm o direito e o dever de participar ativamente da vida da criança, contribuindo de forma equilibrada para seu desenvolvimento. Lembrando que o ponto de partida do divórcio precisa ser o diálogo.

3. Incentive a prática de atividades extracurriculares

Por fim, a advogada Bárbara Heliodora acredita que outra forma de tornar a separação mais tranquila para os filhos é estimulá-los a praticar algum tipo de atividade extracurricular, como uma luta, natação, entre outros. “E, caso esteja sendo mais difícil, levá-los também à psicóloga, além de sempre enfatizar que sempre estarão lá pelos filhos”, finaliza.

Por Ana Beatriz