3 dicas para finalizar o cabelo com escova secadora e modelador

Especialista explica como é possível transformar os fios de maneira prática e fácil

Seja curto, médio ou longo, transforme seus cabelos diariamente com facilidade Imagem: Zigres | Shutterstock

Finalizar o cabelo é sinônimo de infinitas possibilidades. Seja ele curto, médio ou longo, os grandes aliados para transformar os fios sãos os elétricos, que permitem a criação de diferentes penteados todos os dias. “Muitas pessoas não sabem que a escova secadora, por exemplo, consegue estilizar o cabelo tanto como os modeladores”, diz Thiago Martins, beauty artist parceiro de Vertix Professional, marca de produtos de beleza.

Pensando nisso, abaixo, o profissional lista algumas dicas de como finalizar os cabelos usando escova secadora e modelador de cachos. Confira!

1. Aposte na versatilidade da escova secadora

Além de deixar os fios com efeito escovado, Thiago diz que o uso desse acessório pode ir além: “Dependendo da forma como a escova secadora é manuseada, e das direções em que usamos ela, é possível modelar as pontinhas do cabelo para fora, deixando um visual bem descolado, ou para dentro, que passa um ar mais delicado. Para quem tem o cabelo bem curtinho, a escova secadora consegue trazer um efeito bem moderno de cabelo volumoso”, indica o profissional.

É possível estilizar os cachos a qualquer momento, mesmo estando secos Imagem: Oleg Gekman | Shutterstock

2. Cachos definidos para dar aquele glow

Não teve tempo de fazer aquela finalização caprichada nos fios cacheados logo após lavá-los, mas ainda os quer bem definidos? O parceiro de Vertix ressalta que é possível estilizar os cachos, mesmo secos, com a ajuda de um modelador especial para cabelos crespos e cacheados.

“Quanto mais fina for a espessura do modelador, mais o acessório irá envolver os cachos naturais e deixá-los com uma super definição, além de trazer mais volume para os fios”, explica Thiago.

3. Cachos discretos, mas que fazem toda a diferença

O cabelo liso ganha uma nova aparência quando os cachos entram em ação. Sejam eles mais abertos ou mais fechados, são uma ótima alternativa para fugir do básico no dia a dia e trazer volume e textura para os fios.

“Se a ideia for apenas trazer mais movimento para o cabelo, um modelador de espessura mais larga ajudará nessa missão, criando cachos discretos. Já para quem quer mais volume e cachos mais fechados, basta escolher os modeladores mais finos. Se aplicado um spray fixador após usar o modelador, pode ter certeza de que essa estilização terá uma longa duração”, indica o beauty artist.

Por Ana Paula Figueiredo