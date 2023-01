3 dicas para melhorar a vida sexual no relacionamento

Especialista explica como o sexo é importante para manter a harmonia entre o casal

Sexo é uma das bases para construir um relacionamento sólido Imagem: Shutterstock

A vida íntima de um casal é uma das bases para construir um relacionamento sólido. Apesar de ainda ser um tabu conversar sobre sexo, o diálogo sobre o assunto é importante no quesito estabelecer conexão entre o casal e evitar problemas como irritabilidade, brigas e falta de companheirismo. Isso porque o ato, mesmo não sendo a única fonte de felicidade, serve de termômetro para detectar como está a relação.

“A conexão é uma das bases para que um relacionamento perdure. Quando um casal deixa de estar em sintonia, os pilares vão se desestabilizando, como brigas constantes, falta de confiança no outro e em si, estresse contínuo e por aí vai. Um ambiente saudável fica marcado por inseguranças e desconforto, por isso é importante entender o que se passa para que essa troca volte a acontecer, observando, por exemplo, se é algo relacionado a questões de saúde ou psicológicas”, diz Maicon Paiva, especialista em relacionamentos e fundador da Casa de Apoio Espaço Recomeçar.

Benefícios do sexo

Segundo uma pesquisa da revista Emotion, o sexo traz benefícios emocionais consideráveis para um casal, pois fortalece o relacionamento, agrega felicidade e significado à vida das pessoas. De acordo com os pesquisadores, na manhã seguinte a uma atividade sexual, as pessoas costumam ficar mais felizes. Confira outros benefícios:

Melhora o sistema imunológico;

Ajuda na autoestima e confiança;

Auxilia nas funções cognitivas;

Proporciona uma pele mais saudável e com aspecto mais bonito;

Aumenta a libido;

Diminui a irritabilidade e a ansiedade.

Motivos que influenciam a falta de sexo

Na visão feminina, a falta de sexo pode se dar por falta de confiança, fidelidade e diálogo. Já para os homens, são pontuadas questões de falta de compreensão, carinho e cuidado. Ambas as partes, para estarem em sintonia, precisam ajustar essas questões que são tão comentadas entre as relações. “Vale considerar que é comum tentar culpar o outro, mas é preciso entender que o ponto do problema pode estar em si mesmo”, explica Maicon Paiva.

Pensando nisso, o especialista lista 3 dicas para voltar a fazer sexo no relacionamento. Veja!

1. Incentive a comunicação

A conversa é uma troca de conexão e auxilia para que os problemas pessoais que estejam dificultando o sexo sejam externalizados, contribuindo também para que a resolução da questão seja realizada. Tenha empatia na escuta e entenda que o impasse do(a) parceiro(a) pode ter um peso menor para você.

Ambiente relaxante ajuda o casal a estabelecer conexão (Imagem: Shutterstock)

2. Planeje um ambiente diferente

Como listado anteriormente, as pessoas tendem a ficar mais estressadas pela falta de sexo, então proporcionar um ambiente relaxante é essencial para a conexão acontecer. Isso favorece que as preocupações e a ansiedade não ganhem espaço no momento do ato sexual. Seja criativo, viaje, prepare surpresas: tudo é válido para as experiências do casal.

3. Desenvolva a confiança entre o casal

Muitos casais que já estão há muito tempo juntos tendem a deixar o relacionamento cair na mesmice. Com isso, é necessário sempre estar em sintonia com o que o parceiro deseja e obter autoconhecimento a fim de “repassar” também ao cônjuge. Entenda, em si mesmo, quais são os pontos que deseja melhorar, se ame e busque formas de trabalhar a autoestima.

Por Kayro Almeida