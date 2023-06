3 dicas para montar looks com bota no inverno

Personal stylist explica como acertar na combinação de peças nesta época do ano

Ao usar saias longas, invista em botas de cano curto Imagem: Look Studio | Shutterstock

Com a chegada do inverno, é importante escolher roupas que nos mantenham aquecidos, mas sem abrir mão do conforto e estilo. Afinal, para criar looks chiques e elegantes nesta época do ano, é importante prestar atenção a algumas regrinhas básicas na hora de escolher o que vestir. Por isso, Clara Alessandri, personal stylist cadastrada no GetNinjas, aplicativo para contratação de serviços no Brasil, selecionou dicas de como acertar na combinação de peças. Confira!

1. Saias combinam com bota no inverno?

A resposta é sim. Para que o look fique equilibrado, é bem simples. “Quanto mais comprida a saia, mais curto deve ser o cano da bota”, aconselha a profissional. No caso de saias longas, peças que ultrapassam o tornozelo, a recomendação da personal stylist é investir no uso de botas de cano curto, já que o calçado ficará “escondido” e só aparecerá durante a movimentação.

Sendo assim, uma bota com um cano mais alto não faz muito sentido na composição. Já quando se trata de saias midi, que chegam até a altura da panturrilha, deve-se usar botas cano médio. Por fim, as botas de cano alto combinam melhor com saias curtas, com ou sem meia-calça.

2. Como utilizar estampas com bota?

Apesar das estampas florais, camufladas, listras, xadrezes, poás e animal print bombarem nas estações, não é todo mundo que aprecia peças estampadas, principalmente saias. Entretanto, nada impede a combinação de roupas estampadas com botas.

“A escolha mais assertiva para combinar saias estampadas e botas é selecionar uma das cores da estampa e usar o calçado desta cor, mantendo em mente a regra de altura do cano de acordo com o comprimento da saia”, explica a personal stylist.

As botas tratoradas com cano médio estão em alta neste inverno (Imagem: Look Studio | Shutterstock)

3. Tipos de botas em alta

Quentinhas, elegantes e cheias de atitude; como não apostar em uma bota durante o frio? “Botas são sempre bem-vindas e estão em alta a cada inverno, só que com tendências diferentes. Na temporada outono/inverno de 2023, as botas que estão em alta são os coturnos de salto baixo e/ou salto baixo e largo e botas tratoradas com cano médio. A tendência agora prioriza o conforto […]”, comenta a personal stylist.

Por Bruna Zanin