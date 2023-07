3 dicas para montar um plano de estudos para o vestibular

Especialista explica como organizar a rotina de estudos e melhorar o aprendizado

Montar um plano de estudos melhora o desempenho no vestibular Imagem: Arsenii Palivoda | Shutterstock

As provas para o vestibular representam um momento extremamente importante na vida dos estudantes e, por isso, costumam deixá-los ansiosos, atrapalhando o seu desempenho durante o exame. Para evitar este problema, geralmente, os educadores recomendam a elaboração de um plano de estudos, pois assim os candidatos podem alcançar os seus objetivos acadêmicos sem comprometer a sua saúde física e mental.

Pensando nisso, Christine Lourenço, diretora pedagógica do Grupo Salta Educação, destaca 3 dicas para montar um plano de estudos e obter nota máxima no vestibular. Veja!

1. Divida os estudos em blocos

Ao se determinar os blocos de estudo aumenta-se não só o aproveitamento do tempo no relógio como também a qualidade desse período em termos de concentração. Nosso cérebro não fica concentrado por muito tempo em uma mesma atividade sem ter previsibilidade de término. Portanto, organizar o estudo em blocos de assuntos com um horário determinado e respeitando um momento de pausa entre tarefas é essencial para a manutenção do foco atento.

Uma dica interessante para quem pretende aplicar esse método de estudos conhecido como pomodoro é de necessariamente se levantar da cadeira nesses intervalos, pois a movimentação física melhora a oxigenação cerebral, o que, por conseguinte, maximiza a atenção focada e o desempenho estudantil.

2. Estabeleça metas

Nosso cérebro evoluiu no sentido de recompensar quando tarefas são concluídas. Portanto, dividir metas de estudos maiores em menores, factíveis de serem concluídas, é uma ótima forma de manter o sistema de recompensa ativado e, portanto, a associação do ato de estudar ao prazer em se sentir produtivo concluindo tarefas.

Estudar de diferentes formas aumenta a retenção de conhecimento (Imagem: Estudos vestibular | Shutterstock)

3. Diversifique as técnicas de aprendizado

É importante que os estudos não se limitem à leitura da matéria apenas. Os estudantes podem e devem diversificar as formas de estudos: leitura de texto, resumo do conteúdo, escrita de mapas mentais, resolução de exercícios, simulação de provas antigas. Quanto mais diversificadas (e mais ativas) as formas de estudo, melhor será a retenção do conhecimento por parte do estudante.

Por Aline Pontes