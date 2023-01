3 dicas para projetar um banheiro para recém-nascido

Arquitetas ensinam como planejar um ambiente aconchegante e seguro para pais e bebês

Banheiros devem oferecer segurança e conforto para os bebês Imagem: Shutterstock

Adaptar a casa para a chegada de um bebê é fundamental para evitar acidentes e promover conforto para os pais e para o recém-nascido, principalmente quando se trata do banheiro. Isso porque esse cômodo deve conter elementos de segurança que promovam funcionalidade e praticidade no dia a dia, além de permitir que o momento do banho seja relaxante e tranquilo.

Por isso, a convite da Ideia Glass, empresa especializada em kits de ferragens para box de banho e portas de vidro para divisão de ambientes, as arquitetas Débora Pinheiro e Renata Nascimento, listaram os principais pontos que devem ser levados em consideração ao projetar o ambiente. Veja!

1. Invista em cores claras

Segundo as arquitetas, a decoração clean e atemporal auxilia na sensação de relaxamento e bem-estar, o que é importante para as crianças, já que a hora do banho muitas vezes serve para acalmar os pequenos e prepará-los para dormir. Mas, claro, compor o cômodo com cores atrativas aos olhos deles também é uma ótima opção.

“Um banheiro com cores claras e poucas informações sempre traz uma sensação de conforto. Em ambientes divididos com criança, esse toque na decoração é ainda mais importante, já que geralmente o cômodo utilizado por elas possui objetos coloridos e brinquedos pelo espaço. É uma forma de manter o equilíbrio no local e garantir um visual mais harmônico e sem aquela aparência bagunçada; mas, claro, pode trazer toques de cores que atraiam os pequenos. Seja no revestimento, nos detalhes do box ou, até mesmo, nas toalhas de banho e de rosto; não tenha medo das cores”, recomenda Renata Nascimento.

A luz amarela ajuda a acalmar o bebê durante o banho (Imagem: Shutterstock)

2. Utilize uma boa iluminação

A iluminação é um elemento indispensável para se conseguir um clima aconchegante e confortável no banheiro. A luz amarela, por exemplo, oferece uma sensação de aconchego, enquanto branca suaviza o cômodo, mas não remete tanto à tranquilidade.

A intensidade da luz também faz diferença. “Uma boa dica é, na hora do banho, deixar apenas uma luz mais fraca acesa, como aquelas que ficam em cima do espelho da pia”, indica Débora Pinheiro. Quem não tem boa iluminação no banheiro, pode apostar em luminárias. “Na hora do banho, procure apagar as luzes do ambiente e deixar apenas a luminária acesa, que pode ser com uma luz colorida para intensificar o relaxamento”, sugere.

3. Escolha o box adequado para a banheira

Se tratando de casas com crianças, o indicado, segundo as especialistas, é sempre optar por modelos de box de banho apropriados para o espaço. “Em banheiros pequenos, invista naqueles com design de portas flexíveis ou que abrem 180º. Esses modelos garantem uma melhor movimentação, tendo em vista que os pequenos sempre estarão acompanhados de um adulto”, explica Renata Nascimento.

Por Angélica Pereira