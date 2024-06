3 dicas para se proteger de ataques espirituais nas redes sociais

Consultora espiritual explica como as energias negativas podem ultrapassar a tela do celular

Os stalkers também existem no universo da espiritualidade Imagem: Studio Romantic | Shutterstock

Os stalkers nada mais são que indivíduos obcecados em acompanhar bem de perto a vida de outra pessoa – inclusive, pela internet. A consultora espiritual Kelida Marques afirma que qualquer pessoa pode ser um stalker através das redes sociais.

“Engana-se quem pensa que os ataques espirituais ocorrem do dia para a noite e apenas por espíritos ou derivado de rituais. Eles levam tempo e podem ser feitos por pessoas comuns, de carne e osso, simplesmente através da tela do celular”, diz.

Assim, os efeitos dos ataques espirituais ultrapassam a tela do celular. “Ao ver uma foto ou um stories de uma pessoa, aquele sentimento de inveja surge e isso, no mundo espiritual, já cria energias negativas, e aquela pessoa, alvo da inveja, pode sofrer com ataques espirituais”, afirma.

Identificando ataques espirituais

Para identificar os ataques espirituais, é preciso ficar atento aos sinais que a espiritualidade dá. “Escutar barulhos como estalos, alguém chamando seu nome, gritos e assédios quando se está sozinho são sinais de ataques espirituais. Além disso, sintomas físicos também podem ser sentidos, como tontura, vontade de ficar na cama o dia todo, irritabilidade extrema, falta de apetite, pensamentos suicidas, negativos e falta de prestígio consigo, além de arrepios sem motivos aparentes”, explica Kelida Marques.

Amuletos ou talismãs podem afastar energias negativas Imagem: New Africa | Shutterstock

Proteja-se dos ataques espirituais

Ao sentir os “sintomas” de um ataque espiritual ou desconfiar que está sendo vítima disso, a consultora espiritual conta como se proteger. Confira!

1. Amuletos e talismãs

É importante carregar amuletos ou talismãs que possam ajudar a afastar energias negativas. Os mais comuns incluem a cruz, o olho grego e o trevo-de-quatro-folhas.

2. Limpeza espiritual

Limpeza energética é uma prática importante para se livrar de energias negativas. A especialista sugere a queima de ervas sagradas, como sálvia, para purificar o ambiente e o próprio corpo. Realizar uma limpeza espiritual pode criar uma barreira protetora contra energias indesejadas.

3. Visualização e meditação

A prática da visualização positiva e da meditação é muito poderosa e pode ser eficaz contra os ataques espirituais. Ao visualizar-se cercado por uma luz branca protetora, você fortalece sua própria energia e cria um escudo espiritual contra influências negativas.

Por Alice Veloso