3 doenças que prejudicam o funcionamento do coração e dos rins

Especialista explica como os cuidados com a saúde são importantes para esses dois órgãos

Cuidar do coração e dos rins é importante para evitar doenças e manter a qualidade de vida Imagem: M-SUR | Shutterstock

O coração e os rins desempenham papéis fundamentais no funcionamento do corpo e, embora muita gente não saiba, são verdadeiros parceiros dentro do organismo. “O rim, responsável por filtrar o sangue, é um órgão que pode sofrer consequências de doenças cardiovasculares. Por outro lado, as doenças renais também podem afetar o coração. Buscar estratégias para cuidar de ambos os órgãos é fundamental como forma de prevenir doenças e ter mais qualidade de vida”, explica a médica nefrologista Dra. Caroline Reigada.

A seguir, ela explica quais são as três principais doenças que alteram a saúde desses órgãos e como evitá-las. Veja!

1. Hipertensão arterial

A hipertensão arterial é uma pedra no caminho para rins saudáveis. “Com o tempo, a pressão alta descontrolada pode fazer com que as artérias ao redor dos rins se estreitem, enfraqueçam ou endureçam. Essas artérias danificadas não são capazes de fornecer sangue suficiente ao tecido renal”, diz a médica. Artérias renais danificadas não filtram bem o sangue.

Os rins têm néfrons pequenos, semelhantes a dedos, que filtram o sangue. ”Cada néfron recebe seu suprimento sanguíneo através de minúsculos capilares semelhantes a cabelos, o menor de todos os vasos sanguíneos. Quando as artérias são danificadas, os néfrons não recebem o oxigênio e os nutrientes essenciais. Em seguida, os rins perdem a capacidade de filtrar o sangue e regular os fluidos, hormônios, ácidos e sais no corpo. Além disso, os rins danificados não regulam a pressão arterial […]. À medida que mais artérias ficam bloqueadas e param de funcionar, os rins eventualmente falham”, enfatiza a Dra. Caroline Reigada.

Para limitar esse risco, gerenciar a pressão arterial trata-se de algo essencial. “É importante ficar claro que esse cuidado é um compromisso para toda a vida. O paciente deve ter uma dieta bem equilibrada com baixo teor de sal, limitar álcool, ter um consumo adequado de água, praticar atividade física regularmente, gerenciar o estresse, manter um peso saudável, parar de fumar, tomar seus medicamentos corretamente e trabalhar em conjunto com o seu médico”, afirma a nefrologista.

2. Colesterol alto

Outro tema sensível aos rins e ao coração é o colesterol alto. “O colesterol alto está associado à obstrução dos vasos, grandes ou pequenos, o que pode acontecer nos rins. Pequenas obstruções prejudicam o funcionamento desse órgão. A obstrução das pequenas artérias dentro do rim ou até das artérias renais reduz o fluxo de sangue para os rins, podendo diminuir sua função. Esta é uma causa de insuficiência renal”, explica a médica.

Medidas alimentares para controlar o colesterol incluem a adição de fibras e gorduras boas. “Os alimentos ricos em fibras diminuem a absorção do colesterol, de gorduras e de açúcares. Consumir mais aveia e frutas cítricas pode ajudar”, explica a especialista.

No caso da gordura, nem todas são ruins. “Por exemplo, o DHA, abreviação de ácido docosahexaenoico, é um ácido graxo poli-insaturado que, quando ingerido regularmente, pode contribuir para o funcionamento cardíaco adequado e ajudar a diminuir os níveis de LDL e aumentar os níveis HDL, o colesterol ‘saudável’”, explica a Dra. Caroline Reigada, que aponta salmão, sardinha e atum como fontes populares de DHA.

Excesso de glicose causa hiperfiltração do sangue nos rins (Imagem: urfin | Shutterstock)

3. Diabetes

Por fim, outro assunto que deve entrar em pauta para proteção dos rins e do coração é o diabetes. “O diabetes é uma doença extremamente inflamatória, em que a quantidade exagerada de glicose no sangue é capaz de provocar a hiperfiltração do sangue nos rins. Além disso, ele eleva a concentração de produtos de glicosilação (processo no qual açúcares são adicionados em proteínas e lipídios, transformando-os em glicoproteínas e glicolipídeos) avançada, os maiores responsáveis pelas complicações do diabetes”, expõe a médica.

A Dra. Caroline Reigada ainda explica que, quando esses produtos ficam ativados pelo sistema imunológico, aparecem as doenças dos vasos sanguíneos e dos nervos, bem como os prejuízos renais. “São as denominadas complicações micro e macrovasculares do diabetes. Ou seja: microvascular – alteração de vasos menores, como dos rins e da retina; e macrovasculares – do coração e dos grandes vasos”, diz a profissional.

Como manter a saúde cardiovascular e renal?

Para ter coração e rins saudáveis, alguns cuidados básicos, como beber muita água diariamente, manter uma alimentação equilibrada e o mais natural possível, dormir bem e praticar exercícios físicos, são recomendações gerais para promover a saúde cardiovascular e renal.

Conforme a Dra. Caroline Reigada, também é recomendável avaliar o estado dos rins e do coração regularmente, assim como buscar a orientação de um nefrologista, já que algumas doenças renais são assintomáticas. “O médico pode solicitar exames de urina, sangue, testes de imagens e, em alguns casos, biópsia renal”, finaliza a especialista.

Por Paula Amoroso