3 empadinhas deliciosas para preparar em casa

Confira receitas com massa que derrete na boca e recheios incríveis

Empadinha prática de queijo

Imagem: WS-Studio | Shutterstock

As empadinhas são uma opção deliciosa e versátil de alimento, tornando-as ótimas para comer em diversas ocasiões. Além disso, sua textura crocante por fora e recheio suculento por dentro proporcionam uma combinação de sabores e sensações agradáveis ao paladar. A seguir, confira como preparar algumas opções!

Ingredientes

Massa

1 3/4 de xícara de chá de farinha de trigo

7 colheres de sopa de manteiga

1 ovo

1 colher de chá de sal

Recheio

1 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1 xícara de chá de leite

1 xícara de chá de queijo minas picado

1 colher de sopa de manteiga derretida

3 ovos

Modo de Preparo

Massa

Em um recipiente, misture todos os ingredientes até obter uma massa homogênea. Embrulhe a massa em plástico filme e leve à geladeira por 30 minutos. Depois, forre forminhas de empada com a massa e reserve. Lembre-se de guardar um pouco da massa para cobrir após o recheio.

Recheio

Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter um creme liso. Despeje nas forminhas forradas com a massa e cubra as empadinhas com o restante da massa. Acomode as forminhas em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Sirva em seguida.

Empadinha de rúcula e tomate seco

Ingredientes

Massa

4 xícaras de chá de farinha de trigo

1 gema de ovo

Sal a gosto

1/2 xícara de chá de água gelada

200 g de margarina

1 gema de ovo para pincelar

Recheio

1 maço de rúcula picado

1 xícara de chá de tomate seco picado

3 xícaras de chá de queijo muçarela ralado

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture todos os ingredientes até obter uma massa homogênea. Forre forminhas de empada com a massa e reserve. Lembre-se de guardar um pouco da massa para cobrir após o recheio.

Recheio

Em uma tigela, misture os ingredientes do recheio e coloque nas forminhas com a massa. Cubra com o restante da massa e pincele com a gema de ovo. Leve as empadinhas ao forno médio preaquecido por 30 minutos ou até que fiquem douradas.

Empadinha de carne-seca (Imagem: rocharibeiro | Shutterstock)

Empadinha de carne-seca

Ingredientes

Massa

3/4 de xícara de chá de óleo

3 ovos

1 xícara de chá de refrigerante de guaraná sem gelo

2 xícaras de chá de farinha de trigo

6 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

1 colher de sopa de fermento em pó

Óleo para untar

Recheio

1 xícara de chá de carne-seca cozida e temperada a gosto

200 g de requeijão cremoso

Salsa picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Bata no liquidificador todos os ingredientes, exceto o fermento, até obter uma massa cremosa. Retire do liquidificador e misture o fermento. Despeje um pouco de massa em forminhas de empada untadas com óleo.

Recheio

Em um recipiente, misture todos os ingredientes e coloque nas forminhas com a massa. Em seguida, cubra com a massa restante. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar.