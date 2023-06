3 erros comuns ao investir em fundos imobiliários

Especialista dá dicas de como evitar riscos e garantir bons rendimentos

Além de investir em imóveis físicos, é possível obter uma renda sólida ao investir em fundos imobiliários. Esses fundos têm se tornado cada vez mais atraentes, e um número crescente de brasileiros tem aderido a eles. Segundo dados recentes da B3, o número de investidores em Fundos Imobiliários (FIIs) já ultrapassou a marca de 2 milhões, sendo que mais de 74% desses investidores são pessoas físicas.

Apesar do “boom” na popularidade desses fundos, existem alguns problemas que podem surgir devido à má gestão e à falta de análise e de compreensão do assunto. Segundo Valtair Justino, analista de investimentos CNPI (Certificado Nacional do Profissional de Investimento) em Brasília, existem 3 erros graves que costumam ser cometidos por novos investidores e que devem ser evitados. Veja!

1. Se enganar com os valores

Como diria um ditado popular: “nem tudo que reluz é ouro”. E essa ideia vai de encontro com um problema que surge principalmente com os novatos atraídos pelas altas cifras. Segundo Valtair, muitos acabam escolhendo os fundos imobiliários olhando apenas para os seus rendimentos, mas não se preocupam com a volatilidade e os riscos.

“Tem muito fundo ruim que paga bons dividendos por algum período, mas o risco é elevadíssimo. Para você não cair nessa cilada, olhe para os outros indicadores também, principalmente os de qualidade dos ativos”, diz.

É preciso estratégia para o investimento imobiliário (Imagem: Ground Picture | ShutterStock)

2. Gastar todos os dividendos

Outra ação equivocada acontece após você receber os seus dividendos. “O grande segredo dos investidores que têm resultados com fundos imobiliários, é reinvestir os seus dividendos. Isso fará com que esses dividendos fiquem cada vez maiores, gerando cada vez mais renda passiva no futuro”, explica Valtair.

3. Não saber no que se está investindo

No caso dos fundos imobiliários, é essencial entender o funcionamento do investimento antes mesmo de adotar qualquer estratégia. “Da mesma forma que existem médicos bons e médicos ruins, também existem fundos imobiliários interessantes e outros não. Se os fundos bons podem te fazer ganhar muito dinheiro, os ruins podem trazer grandes prejuízos. Então escolha muito bem no que você vai investir”, conta Valtair.

Por Henrique Souza