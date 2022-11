3 filmes infantis para assistir no Halloween

Confira algumas produções para aproveitar a data com as crianças

Filmes para assistir com as crianças no Dia das Bruxas Imagem: Shutterstock

No dia 31 de outubro é comemorado o Halloween. Popular nos Estados Unidos, a data costuma ser festejada por alguns brasileiros, inclusive por crianças. Os doces, as brincadeiras e as fantasias tendem a chamar a atenção dos pequenos.

Monstros e outras figuras assustadoras que fazem sucesso nessa festa são retratadas em filmes – até mesmo nos infantis. Por isso, listamos alguns para você assistir com as crianças. Dessa forma, é possível apresentar para elas um pouco mais dessa cultura.

1. Hotel Transilvânia (2012)

Hotel Transilvânia (Imagem: Reprodução/Columbia Pictures)

O Hotel Transilvânia é um luxuoso resort de cinco estrelas que tem como proprietário o Conde Drácula. Por lá, ele recebe diversos monstros, como Frankenstein, Múmia e Lobisomem, que viajam para relaxar do árduo trabalho de assustar e para ficar distante dos seres humanos. Em um fim de semana, Drácula resolve convidar os amigos para comemorar o 118º aniversário da filha, Mavis. No entanto, Jonathan, um ser humano, chega ao hotel e, ainda, se apaixona pela garota. A saga possui 4 filmes.

Onde assistir: HBO Max.

2. A Casa Monstro (2006)

A Casa Monstro (Imagem: Reprodução/Columbia Pictures)

DJ Walter é um garoto de 12 anos. Com outros dois amigos, ele resolve investigar os eventos estranhos que acontecem na casa do velho Nebbercracker, que fica do outro lado da rua. Tudo que passa em frente à residência misteriosamente desaparece. Na véspera do Halloween, os adolescentes deixam uma bola de basquete cair no terreno e ela acaba sumindo. Depois disso, eles invadem a casa monstro para descobrir os segredos que ela carrega.

Onde assistir: Netflix.

3. O Estranho Mundo de Jack (1993)

O Estranho Mundo de Jack (Imagem: Divulgação/Disney+)

Uma animação clássica de Halloween, o filme conta a história de Jack Skellington, o rei das abóboras, que vive na Cidade Halloween, cercado de criaturas fantásticas. Ele tem como função assustar os humanos durante a festa de Dia das Bruxas. Certo dia, ele se cansa de fazer isso e atravessa um portal na floresta, que o leva para o mundo do Natal. Encantado com aquele novo universo, ele arma um plano de sequestrar o Papai Noel e fazer seu próprio Natal. Porém, sua namorada, Sally, é contra e acaba dificultando as coisas.

Onde assistir: Disney+.