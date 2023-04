3 filmes para entender a Inconfidência Mineira

Conheça a história de Tiradentes e da busca pela independência do Brasil no final do século XVIII

Os filmes são excelentes formas de se conectar com a história Imagem: Max kegfire | ShutterStock

A Inconfidência Mineira foi um dos mais importantes movimentos de independência do Brasil em relação a Portugal durante o Período Colonial. O movimento, liderado por membros da elite local e popular de Minas Gerais, visava à criação de uma república.

Quem foi Tiradentes?

Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, foi um importante líder da Inconfidência Mineira, um movimento que buscava a independência do Brasil em relação a Portugal no final do século XVIII. Ele nasceu em 1746, na cidade de Ritápolis, Minas Gerais, e ganhou o apelido de “Tiradentes” por ter sido dentista. Ele foi preso em 1789 por liderar o movimento e condenado à morte por enforcamento.

Em 21 de abril de 1792, ele foi executado no Rio de Janeiro. Tiradentes teve o corpo esquartejado e exposto em praça pública como exemplo para outros possíveis revoltosos. Ao longo dos anos, tornou-se um símbolo de luta pela independência do Brasil e é considerado um herói nacional.

O dia de sua morte, 21 de abril, é feriado no Brasil e é conhecido como Dia de Tiradentes. Para saber mais sobre a história, 3 filmes se destacam pela forma como retratam a Inconfidência Mineira, mostrando a complexidade das questões políticas e sociais que cercaram o movimento. Confira!

1. Tiradentes (1999)

Tiradentes foi um dos protagonistas da Inconfidência Mineira (Imagem: Reprodução Digital | RioFilme)

O longa narra a história de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, um dos líderes da Inconfidência Mineira. O filme, dirigido por Oswaldo Caldeira, segue a trajetória de Tiradentes desde sua infância até sua morte na forca, retratando a conspiração dos inconfidentes contra a opressão colonial portuguesa. O filme aborda temas como a luta pela independência, a corrupção e a desigualdade social.

Onde assistir: Google Play+ e YouTube.

2. Joaquim (2017)

Joaquim lutou contra a elitização do movimento (Imagem: Reprodução Digital | Marcelo Gomes)

O filme “Joaquim” é uma produção cinematográfica brasileira dirigida por Marcelo Gomes, que conta a história de Joaquim José da Silva Xavier, um dentista comum de Minas Gerais, vivendo em um Brasil colonial opressivo e desigual. Ele se envolve com a Inconfidência Mineira, um movimento de rebelião contra o domínio português, liderado por membros da elite local.

Porém, ao longo do filme, é mostrado que a Inconfidência Mineira é um movimento elitista e que Joaquim, o protagonista, começa a perceber que as reivindicações do grupo não representam as necessidades e os desejos do povo mais pobre e oprimido. Com essa percepção, Tiradentes acaba se tornando um líder popular e, por isso, é perseguido pelas autoridades coloniais portuguesas e pelo seu próprio grupo.

Onde assistir: Now, Google Play+, YouTube.

3. Os Inconfidentes (1972)

A Inconfidência foi um dos símbolos da independência do Brasil (Imagem: Reprodução Digital | Mapa Filmes)

Dirigido por Joaquim Pedro de Andrade, este filme retrata a Inconfidência Mineira sob um olhar mais crítico e irônico. Utilizando a linguagem do teatro e da ópera, o enredo mostra a trajetória de Tiradentes e dos outros conspiradores na busca pela independência de Minas Gerais e do Brasil. O filme aborda temas como a luta pela liberdade, a opressão colonial e a repressão política.

Onde assistir: YouTube.